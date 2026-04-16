「豚こま」が大活躍！人気料理研究家・小林まさみさんに教わる 「豚こまとミニトマトのにんにくポン酢炒め」
【画像で見る】にんにく＆ポン酢じょうゆでご飯がすすむ！「豚こまとミニトマトのにんにくポン酢炒め」
夕食のレシピに困った時に便利な「豚こま」。切る手間もいらず、火の通りも早いので時間がなくてもパパっとおかずが作れちゃいます。今回ご紹介するのは料理研究家の小林まさみさんに教わった、ご飯がどんどん進む豚こまのレシピです。
▷教えてくれたのは
小林まさみさん
料理研究家。テレビや雑誌などで、作りやすく、忙しい日にも役立つ料理を多数披露。今回は、ほんのひと手間で格段においしくなるコツとともに、豚こまの新たな魅力を紹介。近著に『小林まさみの料理教室 ていねいな献立づくりがわかる本』（山と溪谷社）など。
■豚こまとミニトマトのにんにくポン酢炒め
＜にんにく＆ポン酢じょうゆで！＞
【材料・2人分】
豚こま切れ肉...150g
＜A＞
・塩...少々
・酒、片栗粉...各大さじ1/2
ミニトマト...7〜8個（約100g）
しめじ...大1パック（約200g）
にんにく...1片
＜B＞（混ぜる）
・ポン酢じょうゆ...大さじ1と1/2
・砂糖...小さじ1/2
ごま油
【作り方】
1 ミニトマトは縦半分に切り、しめじはほぐし、にんにくは横薄切りにする。豚肉に＜A＞を順にもみ込む。
2 フライパンにごま油大さじ1/2を強めの中火で熱し、豚肉をほぐしながら炒める。
3 肉の色が半分ほど変わったら、しめじとにんにくを加え、約1分30秒炒める。
4 具材を端に寄せてフライパンの余分な脂を拭き、ミニトマトと＜B＞を加え、トマトのまわりが少しくずれるくらいまで炒め合わせる。
（1人分273kcal／塩分1.4g）
「おいしく仕上げるには、炒める前に豚こまに片栗粉をまぶしておくのがポイント。口当たりがやわらかくなり、調味料がよくからんで一石二鳥です！」（小林まさみさん）
レシピ考案／小林まさみ 撮影／難波雄史 スタイリング／阿部まゆこ 栄養計算／スタジオ食