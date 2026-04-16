[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇103銘柄・下落139銘柄（東証終値比）
4月16日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは271銘柄。東証終値比で上昇は103銘柄、下落は139銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は68銘柄。うち値上がりが18銘柄、値下がりは46銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は730円安と大幅安に売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の16日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4598> デルタフライ 222.8 +25.8（ +13.1%）
2位 <5035> ＨＯＵＳＥＩ 455 +50（ +12.3%）
3位 <5367> ニッカトー 900 +92（ +11.4%）
4位 <3449> テクノフレ 3800 +370（ +10.8%）
5位 <264A> Ｓｃｈｏｏ 461.9 +39.9（ +9.5%）
6位 <7578> ニチリョク 125 +10（ +8.7%）
7位 <8105> ＢＴＣＪＰＮ 192 +15（ +8.5%）
8位 <6085> アーキテクツ 3635 +280（ +8.3%）
9位 <4422> ＶＮＸ 1177 +80（ +7.3%）
10位 <2158> フロンテオ 900 +61（ +7.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6504> 富士電機 10240 -2000（ -16.3%）
2位 <3943> 大石産業 1200 -154（ -11.4%）
3位 <4420> イーソル 500 -62（ -11.0%）
4位 <3557> Ｕ＆Ｃ 625 -39（ -5.9%）
5位 <8166> タカキュー 75.1 -2.9（ -3.7%）
6位 <3189> ＡＮＡＰＨＤ 165 -5（ -2.9%）
7位 <4840> トライアイズ 970.1 -24.9（ -2.5%）
8位 <4593> ヘリオス 371.3 -7.7（ -2.0%）
9位 <8918> ランド 9.8 -0.2（ -2.0%）
10位 <2195> アミタＨＤ 505 -10（ -1.9%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9501> 東電ＨＤ 645 +7.0（ +1.1%）
2位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 392.2 +4.2（ +1.1%）
3位 <8801> 三井不 1768 +9.0（ +0.5%）
4位 <4661> ＯＬＣ 2653 +12.5（ +0.5%）
5位 <4005> 住友化 533.6 +2.2（ +0.4%）
6位 <6902> デンソー 1924 +6.5（ +0.3%）
7位 <5019> 出光興産 1510 +5.0（ +0.3%）
8位 <7974> 任天堂 8349.9 +25.9（ +0.3%）
9位 <1605> ＩＮＰＥＸ 3956.7 +8.7（ +0.2%）
10位 <9201> ＪＡＬ 2575 +5.0（ +0.2%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6504> 富士電機 10240 -2000（ -16.3%）
2位 <3436> ＳＵＭＣＯ 2290 -37.5（ -1.6%）
3位 <4004> レゾナック 13000.5 -199.5（ -1.5%）
4位 <5713> 住友鉱 10900 -120（ -1.1%）
5位 <6981> 村田製 4740 -52（ -1.1%）
6位 <5802> 住友電 10055 -85（ -0.8%）
7位 <6857> アドテスト 28399 -226（ -0.8%）
8位 <8604> 野村 1377.3 -10.2（ -0.7%）
9位 <6526> ソシオネクス 1840.4 -13.6（ -0.7%）
10位 <3099> 三越伊勢丹 3150.1 -22.9（ -0.7%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の16日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4598> デルタフライ 222.8 +25.8（ +13.1%）
2位 <5035> ＨＯＵＳＥＩ 455 +50（ +12.3%）
3位 <5367> ニッカトー 900 +92（ +11.4%）
4位 <3449> テクノフレ 3800 +370（ +10.8%）
5位 <264A> Ｓｃｈｏｏ 461.9 +39.9（ +9.5%）
6位 <7578> ニチリョク 125 +10（ +8.7%）
7位 <8105> ＢＴＣＪＰＮ 192 +15（ +8.5%）
8位 <6085> アーキテクツ 3635 +280（ +8.3%）
9位 <4422> ＶＮＸ 1177 +80（ +7.3%）
10位 <2158> フロンテオ 900 +61（ +7.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6504> 富士電機 10240 -2000（ -16.3%）
2位 <3943> 大石産業 1200 -154（ -11.4%）
3位 <4420> イーソル 500 -62（ -11.0%）
4位 <3557> Ｕ＆Ｃ 625 -39（ -5.9%）
5位 <8166> タカキュー 75.1 -2.9（ -3.7%）
6位 <3189> ＡＮＡＰＨＤ 165 -5（ -2.9%）
7位 <4840> トライアイズ 970.1 -24.9（ -2.5%）
8位 <4593> ヘリオス 371.3 -7.7（ -2.0%）
9位 <8918> ランド 9.8 -0.2（ -2.0%）
10位 <2195> アミタＨＤ 505 -10（ -1.9%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9501> 東電ＨＤ 645 +7.0（ +1.1%）
2位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 392.2 +4.2（ +1.1%）
3位 <8801> 三井不 1768 +9.0（ +0.5%）
4位 <4661> ＯＬＣ 2653 +12.5（ +0.5%）
5位 <4005> 住友化 533.6 +2.2（ +0.4%）
6位 <6902> デンソー 1924 +6.5（ +0.3%）
7位 <5019> 出光興産 1510 +5.0（ +0.3%）
8位 <7974> 任天堂 8349.9 +25.9（ +0.3%）
9位 <1605> ＩＮＰＥＸ 3956.7 +8.7（ +0.2%）
10位 <9201> ＪＡＬ 2575 +5.0（ +0.2%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6504> 富士電機 10240 -2000（ -16.3%）
2位 <3436> ＳＵＭＣＯ 2290 -37.5（ -1.6%）
3位 <4004> レゾナック 13000.5 -199.5（ -1.5%）
4位 <5713> 住友鉱 10900 -120（ -1.1%）
5位 <6981> 村田製 4740 -52（ -1.1%）
6位 <5802> 住友電 10055 -85（ -0.8%）
7位 <6857> アドテスト 28399 -226（ -0.8%）
8位 <8604> 野村 1377.3 -10.2（ -0.7%）
9位 <6526> ソシオネクス 1840.4 -13.6（ -0.7%）
10位 <3099> 三越伊勢丹 3150.1 -22.9（ -0.7%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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