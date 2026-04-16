　4月16日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは271銘柄。東証終値比で上昇は103銘柄、下落は139銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は68銘柄。うち値上がりが18銘柄、値下がりは46銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は730円安と大幅安に売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の16日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4598>　デルタフライ　　　222.8　+25.8（ +13.1%）
2位 <5035>　ＨＯＵＳＥＩ　　　　455　　+50（ +12.3%）
3位 <5367>　ニッカトー　　　　　900　　+92（ +11.4%）
4位 <3449>　テクノフレ　　　　 3800　 +370（ +10.8%）
5位 <264A>　Ｓｃｈｏｏ　　　　461.9　+39.9（　+9.5%）
6位 <7578>　ニチリョク　　　　　125　　+10（　+8.7%）
7位 <8105>　ＢＴＣＪＰＮ　　　　192　　+15（　+8.5%）
8位 <6085>　アーキテクツ　　　 3635　 +280（　+8.3%）
9位 <4422>　ＶＮＸ　　　　　　 1177　　+80（　+7.3%）
10位 <2158>　フロンテオ　　　　　900　　+61（　+7.3%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6504>　富士電機　　　　　10240　-2000（ -16.3%）
2位 <3943>　大石産業　　　　　 1200　 -154（ -11.4%）
3位 <4420>　イーソル　　　　　　500　　-62（ -11.0%）
4位 <3557>　Ｕ＆Ｃ　　　　　　　625　　-39（　-5.9%）
5位 <8166>　タカキュー　　　　 75.1　 -2.9（　-3.7%）
6位 <3189>　ＡＮＡＰＨＤ　　　　165　　 -5（　-2.9%）
7位 <4840>　トライアイズ　　　970.1　-24.9（　-2.5%）
8位 <4593>　ヘリオス　　　　　371.3　 -7.7（　-2.0%）
9位 <8918>　ランド　　　　　　　9.8　 -0.2（　-2.0%）
10位 <2195>　アミタＨＤ　　　　　505　　-10（　-1.9%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　　645　 +7.0（　+1.1%）
2位 <543A>　ＡＲＣＨＩＯ　　　392.2　 +4.2（　+1.1%）
3位 <8801>　三井不　　　　　　 1768　 +9.0（　+0.5%）
4位 <4661>　ＯＬＣ　　　　　　 2653　+12.5（　+0.5%）
5位 <4005>　住友化　　　　　　533.6　 +2.2（　+0.4%）
6位 <6902>　デンソー　　　　　 1924　 +6.5（　+0.3%）
7位 <5019>　出光興産　　　　　 1510　 +5.0（　+0.3%）
8位 <7974>　任天堂　　　　　 8349.9　+25.9（　+0.3%）
9位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　 3956.7　 +8.7（　+0.2%）
10位 <9201>　ＪＡＬ　　　　　　 2575　 +5.0（　+0.2%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6504>　富士電機　　　　　10240　-2000（ -16.3%）
2位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　　 2290　-37.5（　-1.6%）
3位 <4004>　レゾナック　　　13000.5 -199.5（　-1.5%）
4位 <5713>　住友鉱　　　　　　10900　 -120（　-1.1%）
5位 <6981>　村田製　　　　　　 4740　　-52（　-1.1%）
6位 <5802>　住友電　　　　　　10055　　-85（　-0.8%）
7位 <6857>　アドテスト　　　　28399　 -226（　-0.8%）
8位 <8604>　野村　　　　　　 1377.3　-10.2（　-0.7%）
9位 <6526>　ソシオネクス　　 1840.4　-13.6（　-0.7%）
10位 <3099>　三越伊勢丹　　　 3150.1　-22.9（　-0.7%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース