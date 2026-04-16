『サレタ側の復讐』“義隆”二階堂高嗣、不倫中の怪行動にネット爆笑 “行為後”の確認にも反響「可愛い笑」「聞かれるのヤダ」
水崎綾女、篠田麻里子、矢吹奈子がトリプル主演するドラマ『サレタ側の復讐（ふくしゅう）〜同盟を結んだ妻たち〜』（テレビ東京系／毎週水曜深夜25時）の第3話が15日深夜に放送され、“サレ妻”たちから監視される義隆（二階堂高嗣）の姿が描かれると、ネット上には「恥ずいwww」「ちょっと可愛い笑」「聞かれるのヤダぁぁぁw」といった反響が寄せられた。
【写真】義隆（二階堂高嗣）と不倫相手のまどか（矢野ななか）
本作は作画・きら、原作・雙葉葵による累計280万ダウンロードを突破した同名電子コミックをもとにしたドロ沼不倫復讐劇。夫の不倫に直面した“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結成し、交換復讐を企てていく姿を活写する。
交換復讐の最初のターゲットは、奈津子（水崎）の夫・義隆。佳乃（篠田）の作戦通り、証拠を集めるために奈津子は家の隅々に隠しカメラを設置し、義隆に偽の不在予定を伝えて“罠”を仕掛ける。
狙い通り、まんまと家を訪ねてきた不倫相手・まどか（矢野ななか）。義隆とまどかは会った途端に熱い口付けを交わす。「待てない」とささやく義隆だったが、まどかはシャワーへ…。
残された義隆は寝室へ移動。クローゼットから大きな紙袋を取り出して、ムード作りのキャンドルライトを設置し始める。その後も義隆が精力ドリンクを一気飲みする様子や鏡で上半身の筋肉を確認するところを奈津子と佳乃、麗奈（矢吹）がモニターで確認。義隆の行動に、麗奈がいちいち「ムード作り…完璧だ…」「やる気まんまんだぁ」「ナルシストかぁ？」とツッコむと、ネット上にも「ムード作り見られてるの恥ずいwww」「さすがにオモロすぎる」「クッソ吹いたwww」などの声が続出。
さらに行為を終えた義隆がまどかに腕枕をしながら「気持ち良かった？」と聞き「ねぇ言ってよぉ？」と催促する様子も描かれると「義隆、ちょっと可愛い笑」「気持ち良かった？とかwww聞かれるのヤダぁぁぁw」「クズすぎてわろた」といった投稿が集まっていた。
【写真】義隆（二階堂高嗣）と不倫相手のまどか（矢野ななか）
本作は作画・きら、原作・雙葉葵による累計280万ダウンロードを突破した同名電子コミックをもとにしたドロ沼不倫復讐劇。夫の不倫に直面した“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結成し、交換復讐を企てていく姿を活写する。
狙い通り、まんまと家を訪ねてきた不倫相手・まどか（矢野ななか）。義隆とまどかは会った途端に熱い口付けを交わす。「待てない」とささやく義隆だったが、まどかはシャワーへ…。
残された義隆は寝室へ移動。クローゼットから大きな紙袋を取り出して、ムード作りのキャンドルライトを設置し始める。その後も義隆が精力ドリンクを一気飲みする様子や鏡で上半身の筋肉を確認するところを奈津子と佳乃、麗奈（矢吹）がモニターで確認。義隆の行動に、麗奈がいちいち「ムード作り…完璧だ…」「やる気まんまんだぁ」「ナルシストかぁ？」とツッコむと、ネット上にも「ムード作り見られてるの恥ずいwww」「さすがにオモロすぎる」「クッソ吹いたwww」などの声が続出。
さらに行為を終えた義隆がまどかに腕枕をしながら「気持ち良かった？」と聞き「ねぇ言ってよぉ？」と催促する様子も描かれると「義隆、ちょっと可愛い笑」「気持ち良かった？とかwww聞かれるのヤダぁぁぁw」「クズすぎてわろた」といった投稿が集まっていた。