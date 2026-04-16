年収300万円で「タンス預金250万円」を入金すると、税務署にバレる!?「収入に対し不自然」「相続の申告がない」…“お尋ねが来る”可能性があるケースを解説

タンス預金を入金すると税務署にバレるのか

そもそも、タンス預金として保管していた現金を自分の銀行口座に入金することは、何ら問題なく、税金がかかるというものでもありません。したがって、タンス預金を銀行に入金しただけでは、即座に税務署に「バレる」という仕組みはありません。

ただし、銀行は取引内容によってはその記録を残しており、税務調査の際にその情報が確認されるという可能性はあります。

特に、現金の動きが通常の収入や生活状況と比べて不自然な場合は、税務署が関心を持つきっかけになり得ます。つまり、銀行口座への入金そのものが問題というよりも、そのお金の出どころが重要だということです。



お尋ねが来る主なケース

税務署からのお尋ね（文書による確認）が来るのは、主に資金の出どころに疑問がある場合です。以下で、代表的なケースを見ていきましょう。



収入に対して不自然に大きな額の入金

年収300万円程度の人が、突然250万円の現金を入金すると、収入とのバランスが合わず、不自然と判断される可能性があります。このような場合は、資金の出所確認としてお尋ねが届く場合があります。



相続・贈与の申告がない場合

親や親族からお金を受け取った場合や、財産を相続した場合、本来は贈与税や相続税の対象になるときがあります。それらの申告がされていないなかで不自然な入金があるような場合は、後から確認が入るかもしれません。



過去の無申告・申告漏れが疑われる場合

事業収入や副業収入を申告していなかった場合は、資金をまとめて入金すると「未申告所得ではないか」と疑われるケースがあります。

特に、継続的に発生していた収入を後から一度に入金すると、不自然な資金移動と見なされやすいです。過去の取引履歴や申告内容と照合され、税務調査につながる可能性もあります。



実際に問題になるかは「資金の出どころ」で決まる

重要なのは、入金額の大きさではなく「そのお金が正当なものかどうか」です。

例えば、長年コツコツ貯めていた現金や、すでに課税済みの収入であれば、基本的に問題にはなりません。

一方で、出どころを説明できない資金や申告していない所得が含まれている場合は、問題になる可能性があります。税務署は過去の申告内容や銀行口座の動きを総合的に見て判断するため、単発の入金でもチェック対象になるかもしれません。



お尋ねが来た場合の対処法

万が一、税務署からお尋ねが届いた場合でも、あわてる必要はありません。内容はあくまで確認で、必ずしも違反を疑われているわけではないからです。



正直に説明する

まずは、資金の出どころを正確に説明しましょう。あいまいな回答はかえって疑念を招いてしまいます。特に、「いつ・どのように貯めたのか」といった経緯を時系列で説明できると、スムーズに理解してもらいやすくなります。



証拠を用意する

通帳の履歴や過去の収入、贈与の記録など、資金の裏付けとなる資料があれば準備しておきましょう。例えば、給与明細や確定申告書、過去の引き出し履歴なども有効な証拠です。現金で保管していた期間が長い場合でも、できる限り関連資料をそろえておくと信頼性が高まるでしょう。



必要に応じて専門家に相談

説明が難しい場合や不安がある場合は、税理士に相談するのも有効です。適切な対応を取ることで、リスクを減らせます。特に、贈与や相続が絡むと税務上の判断が複雑になるため、専門家のアドバイスが役立ちます。早めの相談は、不要なトラブルを未然に防げるでしょう。



まとめ

タンス預金250万円を一気に銀行口座に入金しても、それだけで税務署に問題視されるわけではありません。ただし、収入とのバランスや資金の出どころによっては、お尋ねが来る可能性があります。重要なのは、そのお金が正当なものだと説明できることです。日頃から資金の履歴を把握し、いざというときに説明できるよう、備えておきましょう。

執筆者 : 仲千佳

2級ファイナンシャル・プランニング技能士