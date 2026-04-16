RIIZE、“フェス最強者”の実力発揮！日本・韓国・タイで圧巻ステージ　各地で大合唱巻き起こす

RIIZEが、韓国・日本・タイの大型フェスのステージを立て続けに席巻し、“フェス最強者”としての真価を発揮している。

幕開けは日本からだった。RIIZEは4月10日と11日の2日間、横浜のKアリーナ横浜で開催されたテレビ朝日主催の「マイナビpresents The Performance」に出演。『Lucky』『All of You』『Flashlight』など日本リリース曲を熱唱し、観客の大合唱を引き出した。

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THE RAMPAGEとともに『Boom Boom Bass』のコラボパフォーマンスも披露し、会場の熱気を最高潮に引き上げた。

その勢いのまま韓国へ戻った彼らは、12日にソウルの延世（ヨンセ）大学野外劇場で行われた「LOVESOME FESTIVAL」にヘッドライナーとして登場。フルバンド編成でハンドマイクを握り、『Get A Guitar』『Love 119』『Fly Up』を立て続けに披露し、RIIZE特有の爽やかでエネルギッシュな魅力を発揮した。

（写真提供＝SMエンターテインメント）

さらに観客からのアンコールに応え、『Bag Bad Back』をサプライズで披露し、フェスのフィナーレを華やかに締めくくった。

彼らの快進撃はタイ・バンコクでも続いた。現地時間14日、タイ最大の祝祭ソンクラーン期間中にバンコクのS2Oランドで開催された「K2O Songkran Music Festival」に出演し、約1時間にわたるステージを完全に掌握。『Siren』『Memories』『Talk Saxy』『Impossible』など数々のヒット曲を披露し、現地ファンと熱い一体感を生み出した。

アジア各地で活躍を続けるRIIZEは、本日（16日）、フジテレビの新音楽番組『STAR』に出演し、『All of You』のステージを披露する予定だ。

さらに19日には、日本アニメ『Kill Blue』のエンディングテーマ『KILL SHOT』の音源を正式公開し、勢いをさらに加速させる見通しだ。

（記事提供＝OSEN）

◇RIIZE プロフィール

SMエンターテインメント所属のボーイズグループ。現在のメンバーはNCT出身のショウタロウ、ソンチャン、公開練習生SM ROOKIES出身のウンソク、非公開練習生のウォンビン、ソヒ、アントンの6人。SMエンターテインメントがNCT以来、7年ぶりに輩出するボーイズグループとしてデビュー前から注目を集めた。グループ名「RIIZE」には、「Rise」（成長する）と「Realize」（実現する）の2つの意味が込められている。2023年9月4日、シングル『Get A Guitar』でデビュー。2024年10月、スンハンが脱退している。