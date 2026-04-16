HEAVEN JapanのSELFIT BRA♡極薄ノンパテッドで夏を快適に過ごす新定番

HEAVEN Japanから、人気のノンパテッド風ブラ「SELFIT BRA」に新色ブラック・ベージュが登場しました。公式オンラインショップにて4月14日より販売開始され、軽さと薄さを極めた設計で夏の汗や蒸れの悩みを軽減。ナチュラルな美しさと補整力を両立し、涼しさと機能性を求める女性に寄り添う新定番ランジェリーとして注目を集めています♡

新色ブラック＆ベージュ登場

「SELFIT BRA」は1枚7,480円(税込)。サイズはC～Dカップ(アンダー65～80cm)、E～Kカップ(アンダー65～90cm)まで幅広く展開。

カラーは新色ブラック・ベージュに加え、アイスブルー・グレーもラインアップ。

おそろいのスタンダードショーツは2,200円(税込)(M・L・LL)、Tバックショーツは2,420円(税込)(M・L・LL・ベージュ/ブラック/アイスブルー)も展開されています。

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夏を快適にする極薄設計

カップ・バックともに極薄素材を採用し、通気性と速乾性を両立。コンパクトに折りたためるため旅行にも便利で、洗ってもすぐ乾く実用性も魅力です。

熱がこもりにくく、暑い季節でもさらっと快適な着用感をキープできる設計で、汗ばむ時期のストレスを軽減してくれます。

美しいシルエットと機能性

レースデザインながら脇高設計と二重パワーネットで脇肉をしっかりホールドし、すっきりとしたラインへ。

さらに独自の3Dワイヤーで痛みを軽減し、内側トップ部分のパッドで透けも防止。軽やかな着け心地と補整力を両立し、自然で美しいバストラインを叶えます。

夏の快適ランジェリー習慣へ

SELFIT BRAは、軽さ・涼しさ・美しいシルエットのすべてを追求したHEAVEN Japanの新提案。新色ブラック・ベージュの登場で、より日常に取り入れやすく進化しました。

暑い季節も快適に過ごしながら、自分らしい美しさを楽しめる一枚として、これからのワードローブに加えたいアイテムです♡