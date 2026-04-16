『パンどろぼう』きゃりーぱみゅぱみゅED主題歌担当 PV解禁で主演はは朝井彩加
アニメ『パンどろぼう』（NHK Eテレにて10月放送）の新情報が発表された。パンどろぼう役は声優・朝井彩加が担当し、エンディング主題歌はきゃりーぱみゅぱみゅに決定した。
【動画】キャラ声も解禁！公開された『パンどろぼう』PV
公開されたティザーPV第2弾では、朝井演じるパンどろぼうのキャラクターボイスを聴くことができ、パンをもって駆け回る可愛らしいパンどろぼうの様子を楽しめる。
同作は、2020年に1作目が刊行された絵本シリーズで、シュールでお茶目なキャラクターが人気を呼び、数多くの賞を受賞した人気作品。シリーズ累計550万部を突破している。
■パンどろぼう役：朝井彩加コメント
パンどろぼうを演じさせていただきます、朝井彩加です。私も『パンどろぼう』が大好きだったので、まさか自分が関わらせていただけるなんて夢のようです。
お知らせをいただいてからは、夢ではなかったかと確かめるような日々を過ごしました。そんな大切でいとしの作品に向き合える喜びを胸に、絵本のページをめくるようなわくわくを届けられるよう、パンを丁寧にこねるように一つひとつ心を込めて大切に演じていきます。さらに多くの方に愛していただける作品となれば嬉しいです。放送をぜひ楽しみにお待ちください。
■エンディング主題歌アーティスト：きゃりーぱみゅぱみゅコメント
主題歌を担当させていただけるという事で、とってもとっても嬉しいです！普段から我が子に何度も読み聞かせしている大好きな作品なので、「まさか自分が！？」と驚きました…！
楽曲もとってもかっこよく仕上がっていて、「パン」を何回も連呼しているうちに、気づいたら頭の中もパンでいっぱいになります（笑）。気づいたら口ずさんで、気づいたらパンが食べたくなる…そんな楽しい一曲です！マネして歌って踊って欲しいです！！！
【動画】キャラ声も解禁！公開された『パンどろぼう』PV
公開されたティザーPV第2弾では、朝井演じるパンどろぼうのキャラクターボイスを聴くことができ、パンをもって駆け回る可愛らしいパンどろぼうの様子を楽しめる。
同作は、2020年に1作目が刊行された絵本シリーズで、シュールでお茶目なキャラクターが人気を呼び、数多くの賞を受賞した人気作品。シリーズ累計550万部を突破している。
パンどろぼうを演じさせていただきます、朝井彩加です。私も『パンどろぼう』が大好きだったので、まさか自分が関わらせていただけるなんて夢のようです。
お知らせをいただいてからは、夢ではなかったかと確かめるような日々を過ごしました。そんな大切でいとしの作品に向き合える喜びを胸に、絵本のページをめくるようなわくわくを届けられるよう、パンを丁寧にこねるように一つひとつ心を込めて大切に演じていきます。さらに多くの方に愛していただける作品となれば嬉しいです。放送をぜひ楽しみにお待ちください。
■エンディング主題歌アーティスト：きゃりーぱみゅぱみゅコメント
主題歌を担当させていただけるという事で、とってもとっても嬉しいです！普段から我が子に何度も読み聞かせしている大好きな作品なので、「まさか自分が！？」と驚きました…！
楽曲もとってもかっこよく仕上がっていて、「パン」を何回も連呼しているうちに、気づいたら頭の中もパンでいっぱいになります（笑）。気づいたら口ずさんで、気づいたらパンが食べたくなる…そんな楽しい一曲です！マネして歌って踊って欲しいです！！！
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