鳥取県・米子市の公園のサルをめぐって、警察が市議会の事務局に家宅捜索に入る事態となった。

【映像】“サル賄賂”が起こった経緯

この事件では、米子市議の稲田清容疑者が、米子市湊山公園の指定管理団体の代表から公園で飼育するサルの頭数削減を働きかけるように依頼され、見返りとして現金100万円を受け取った受託収賄の疑いで逮捕されていた。

ではなぜ、公園の指定管理団体の代表はお金を払ってまでサルの頭数を減らしたかったのか。その理由については、いまだ明らかになっていないが、1986年に米子市に寄贈された猿が島では、当時は９頭だったのが、飼育・出産で52頭まで増加。この公園では2023年以降、3回に渡ってサルが脱走し、ずさんな管理体制が指摘されていた。

市などによると、稲田容疑者は市議会でサルの頭数を減らすよう質問をしていて2025年度にサル15頭が他の県へ移されたという。

またサルが減ることで、管理側にとっては経費削減のメリットがあった可能性も。

警察は、指定管理団体が市から管理を受託した2021年より前に代表と稲田容疑者の間に交流があったとみて詳しく調べている。

（『ABEMA的ニュースショー』より）