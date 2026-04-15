ジュキヤ「今回で完全に引退しようと思います」YouTube“永久出禁”確定、復活も即BAN
配信者・ジュキヤが15日、自身のX（旧ツイッター）を更新。YouTubeから完全に引退することを報告した。
「【ご報告】YouTubeの永久出禁が確定しました。何度もチャレンジしましたが今回で完全に引退しようと思います。今まで応援ありがとうございました」と“完全引退”を報告した。動画も投稿し、他のチャンネルにゲストという“てい”で出演してきたことに触れつつ、「これにて解散ということで、ありがとうございました」などと語った。
ジュキヤはこれまでに、東京・渋谷の街頭で女性に胸のカップ数を聞いて測定する動画や、「女体盛りを食べよう!」と題して水着姿の女性に刺身を乗せて盛り付けて食べる動画などをアップし、批判が殺到。その他にも女児に対する性的発言や、不適切な言動がYouTube運営から問題視され“永久BAN”状態であると明かしていた。
そんななか、YouTubeが新たに始めた「セカンドチャンス」プログラムに申請したところ、念願の復活ができたと報告。「デスドルに訴えられてる件を全て聞いてみたwwwww」と題した動画のなかで、暴露系アカウント「DEATHDOL NOTE（デスドルノート）」の創設者にインタビューしていたが、またしても即BANとなってしまった。
ジュキヤは「復活したYouTubeアカウントが昨日載せた動画によって1日でBANされました。攻めすぎた僕が悪いです。動画は全てDMMに載せてるのでご覧ください」とし、YouTubeからの“引退”を宣言していた。