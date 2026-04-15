Threadsで話題になっているのは、金縛りの真実が明かされた瞬間。その光景は記事執筆時点で69万回を超えて表示されており、「本当に苦しそうｗ」「なんて素敵な金縛り」「見なかったことにしましょう！」などのコメントの他、6万4000件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：『最近よく眠れない。金縛りにもなる。』と悩む夫→早朝、目に飛び込んだ『まさかの光景』】

金縛りに悩む夫

Threadsアカウント「teorin55」の投稿主さんは、夫から切実な悩みを打ち明けられたといいます。それは、毎晩「金縛り」にあっているというもの。胸やお腹周りに強い圧を感じ、眠れない日が続いているというのです。

投稿主さんから見ても、夫の顔はぐったりと疲れが溜まっているようでした。寝ているときの夫を観察すると、眉間にシワを寄せて苦しそう…。苦悶の表情で眠る夫の姿に、投稿主さんも大変心配したといいます。

まさかの真実に爆笑！

しかし、ある日のこと、投稿主さんは衝撃的な現場を目撃してしまいました。愛犬の「ボンスケ」ちゃんが、就寝中の夫の体に被さるように寝ていたのです…！ボンスケちゃんはフレンチブルドッグ。逞しい体が夫の体を圧迫していたため、金縛りのように感じていたのでした。

ボンスケちゃんは、夜中だけ夫の上で寝ていたといいます。朝になると自分のベッドに移動するため、誰も真実に気が付かなかったのでした。あまりに微笑ましい結末に、思わずホッコリ…♡

なお、現在の夫は睡眠不足が解消されたとのこと。大変な思いをしたものの、ボンスケちゃんの遠回しな愛情表現だったのかもしれませんね。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「吹き出してしまったw」「私もやられたことあります」「動物を飼う宿命ですね(笑)」など沢山の反響がありました。

Threadsアカウント「teorin55」には、ご家族の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Threadsアカウント「teorin55」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。