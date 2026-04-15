600人以上が絶賛！にんじんがたっぷり食べられる簡単サラダを作ってみた

常備食材だけ！火を使わず副菜完成

常備野菜の定番、にんじん。炒めたり煮たりと加熱調理に使うことが多いですが、生のままサラダにするのもおいしいですよね。今回は、にんじんと乾燥わかめを使ったさっぱりサラダをご紹介します。660件以上のつくれぽが寄せられている人気レシピで、その手軽さとおいしさに660人以上の方からつくれぽが投稿されています。

にんじんは細切りに、わかめはしっかり水気を絞って





1. にんじんは細切りにし、多めの塩を振って塩もみしておきます。乾燥わかめは水につけて戻しておきましょう。

2. ボウルにマヨネーズ、酢、だしの素などの調味料を合わせてよく混ぜておきます。





3.1の具材を2のボウルに加え、全体をよく和えてお皿に盛り付けたら完成です。お好みで白ごまや黒こしょうをひと振りすると、さらにおいしくいただけます。





ご飯に合う和風の仕上がり





にんじんの赤とわかめの緑で、彩りもきれいに仕上がりました。実際に手を動かす調理時間は5〜8分（わかめの戻し時間は含まず）と、とてもスピーディーに作れる点も嬉しいですね。





シャキシャキのにんじんと、やわらかいわかめの組み合わせが意外なほどよく合います。マヨネーズにほんの少し加えただしの素が味に奥行きをプラスしてくれて、ご飯にも合う味つけに仕上がりました。

塩もみで水分を抜いているから、たっぷりのにんじんもするっとお腹におさまります。野菜をしっかり食べたい時に役立つレシピだなと思いました。

水気をしっかり絞るのが、おいしさのポイント

具材の水気をよく絞っておくことで、仕上がりが水っぽくならずおいしく食べられます。キッチンベーパーに包んで、力を入れて水気をしっかりしぼるとよいでしょう。

今回、にんじんはスライサーで千切りにしましたが、ピーラーでリボン状に薄くひらひらと切るとよりおしゃれな見た目になるそうですよ。

また、乾燥わかめは水で戻したあとに、大きければキッチンバサミで食べやすい大きさに切っておくと、にんじんと絡みやすくなります。

簡単でおいしいサラダ、ぜひお試しを

実際に作ってみた方からのつくれぽ（みんなのつくりましたフォトレポートのこと）にも、「簡単でおいしい」「もっと早く作ればよかった」などのコメントがたくさん寄せられている人気のサラダ。にんじんとわかめがあったら、ぜひ一度作ってみてください。