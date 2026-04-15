買い物ついでの循環参加！ MOMOテラス「PASSTO」

記事ポイント MOMOテラスが不要品回収ボックス「PASSTO」を導入し、買い物ついでに資源循環へ参加できます。衣類やファッション雑貨、ホビー用品を館内で回収し、リユースやリサイクルにつなげます。京都・伏見桃山の身近な商業施設で、地域ぐるみのサステナブルな取り組みが始まっています。 MOMOテラスが不要品回収ボックス「PASSTO」を導入し、買い物ついでに資源循環へ参加できます。衣類やファッション雑貨、ホビー用品を館内で回収し、リユースやリサイクルにつなげます。京都・伏見桃山の身近な商業施設で、地域ぐるみのサステナブルな取り組みが始まっています。

MOMOテラスが、不要品を気軽に持ち込める資源循環サービス「PASSTO」を導入しています。

衣類や雑貨、ホビー用品を回収ボックスに入れるだけで、買い物のついでにサステナブルな行動に参加できます。

地域に根差した商業施設ならではの取り組みとして、日常の中で続けやすいのも魅力です。

MOMOテラス「PASSTO」

導入開始日: 2026年3月28日(土)設置場所: MOMOテラス 2階 ユニクロ前通路対象品目: 衣類、ファッション雑貨、ホビー用品所在地: 京都市伏見区桃山町山ノ下32アクセス: 市営地下鉄 東西線 六地蔵駅3番出口より徒歩約5分、JR奈良線・京阪宇治線 六地蔵駅より徒歩約8分営業時間: ショップ 10:00〜20:00、レストラン 11:00〜ラストオーダー21:00(22:00営業終了)、フレンドマート/マツモトキヨシ 10:00〜21:00

MOMOテラスは、使わなくなった不要品を回収してリユースやリサイクルにつなげる「PASSTO」を館内に設置しています。

地域の暮らしに近いショッピングモールで回収を行うことで、無理なく続けやすい資源循環の場を広げています。

回収できるもの

衣類: トップス、ボトムス、ジャケット、コートなどファッション雑貨: バッグ、キャップ、ベルトなどホビー用品: ミニカー、鉄道玩具、ぬいぐるみ、フィギュアなど

PASSTOは、日常で使わなくなった身近なアイテムを対象にしているため、家の整理と資源循環を同時に進めやすいサービスです。

衣替えや片付けのタイミングで持ち込みやすい品目がそろっているのも便利です。

利用時の注意点

濡れたものは投入不可散らばるものは袋にまとめてから投入回収後の返却は不可

回収ボックスを気持ちよく利用するためには、状態や入れ方のルールを守ることが大切です。

事前に確認してから持ち込むことで、スムーズに参加できます。

MOMOテラスのPASSTOは、買い物のついでに立ち寄れる手軽さがうれしい取り組みです。

使わなくなったものを捨てる前に託せるため、暮らしの中で無理なくサステナブルな選択肢を増やせます。

地域の商業施設がこうした循環の入口になることで、身近な行動が未来につながる実感も得やすくなります。

MOMOテラス「PASSTO」の紹介でした。

よくある質問

Q. MOMOテラスのPASSTOはどこにありますか？

A. MOMOテラス2階のユニクロ前通路に設置されています。

Q. MOMOテラスのPASSTOでは何を回収していますか？

A. 衣類のほか、バッグやキャップなどのファッション雑貨、ミニカーやぬいぐるみなどのホビー用品を回収しています。

Q. MOMOテラスのPASSTOを利用する時に注意することはありますか？

A. 濡れたものは入れず、散らばるものは袋にまとめてから投入してください。

回収後は返却できません。

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