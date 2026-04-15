妻夫木聡、一番好きなビールは父と飲む一杯「この上ない幸せ」
俳優の妻夫木聡（45）が15日、都内で行われた『THE PERFECT黒ラベルWAGON -LIVE DRAFT-』オープニングイベントに登場。妻夫木が思う“最高の一杯”は父と飲む生ビールだと笑顔で明かした。
【写真】グビグビ…美味しそうにビールを飲む妻夫木聡
『THE PERFECT黒ラベルWAGON -LIVE DRAFT-』は、サッポロ生ビール黒ラベルのブランド体験イベント。東京を皮切りに全国13か所できょう15日より順次開催する。
サッポロ生ビール黒ラベルのTVCM「大人エレベーター」シリーズに出演している妻夫木。同イベントに一足先に足を運んだといい「昨年から新たに進化している姿を見て本当に驚きました。非日常的に感じられる空間で提供される黒ラベルは、皆様にとっても最高の一杯になるのではないかと、私も期待しております」と笑顔。
「一口目のうまさ」がコンセプトの同商品にちなみ、「生ビールの一口目のうまさを感じた瞬間」を聞くと、妻夫木は「正直、毎日のように『いや、今日の一杯は最高だ』と思いながら飲んでいるところがあり、難しい（笑）」と悩みながらも「やはり一つの作品を終えて、スタッフやキャストの皆と思いを分かち合いながら飲む、最初の一口が最高に幸せな瞬間です。苦楽を共にし、“お疲れ様”と合える瞬間は、本当に素晴らしい瞬間ですね」と回顧。
また、“最高の一杯”について妻夫木は「一番好きなのは父と飲む生ビール」と明かす。「父からビールは教えてもらった」といい、「家族と一緒に飲むお酒は、この上にない幸せがありますよね」とほほ笑んだ。
【写真】グビグビ…美味しそうにビールを飲む妻夫木聡
『THE PERFECT黒ラベルWAGON -LIVE DRAFT-』は、サッポロ生ビール黒ラベルのブランド体験イベント。東京を皮切りに全国13か所できょう15日より順次開催する。
「一口目のうまさ」がコンセプトの同商品にちなみ、「生ビールの一口目のうまさを感じた瞬間」を聞くと、妻夫木は「正直、毎日のように『いや、今日の一杯は最高だ』と思いながら飲んでいるところがあり、難しい（笑）」と悩みながらも「やはり一つの作品を終えて、スタッフやキャストの皆と思いを分かち合いながら飲む、最初の一口が最高に幸せな瞬間です。苦楽を共にし、“お疲れ様”と合える瞬間は、本当に素晴らしい瞬間ですね」と回顧。
また、“最高の一杯”について妻夫木は「一番好きなのは父と飲む生ビール」と明かす。「父からビールは教えてもらった」といい、「家族と一緒に飲むお酒は、この上にない幸せがありますよね」とほほ笑んだ。