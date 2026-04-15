「約2600年ぶりに土星と海王星が牡羊座0度で重なる『ゼロポイント』が、2026年2月21日に発生したことをご存じでしょうか？」

こう話すのは、西洋占星術にくわしい開運アドバイザーの御瀧政子さん。西洋占星術の12星座は1年間を牡羊座から最後の魚座までで360度周期を作っていて、最初の「牡羊座O度」は、宇宙の新年の始まりを意味するという。

「この牡羊座O度で、土星と海王星という2つの惑星が重なるということは、西洋占星術では非常に大きな意味を持ち、あらゆる人にとって人生のリセットをもたらすことを暗示。宝くじ運でいえば、これまでいつも末等しか当たらなかった人も運気がリセットされることで、大きなチャンスが到来しているということです」

このチャンスを最大限に生かせるように、御瀧さんが教えてくれたのが、今年5月のドリームジャンボから来年のバレンタインジャンボまでの5大ジャンボ別12星座「宝くじ運」ランキングだ。

「全体運に大きく影響する木星は6月末まで蟹座にいて、それ以降、獅子座に移行します。このため、全体運ではこの2つの星座が上位。

ただし宝くじ運は、金運とさらに瞬間的なツキを引き寄せる運勢が複雑に絡み合い、また各星座とそれぞれのジャンボとの相性も加味しランキングを作成しました」

■ドリームは堅実さを控えめにしてチャレンジを

さっそくそれぞれのジャンボで上位に来ている星座を中心に各ジャンボごとに解説してもらおう。

【ドリームジャンボ】

「くしくも上位には牡牛座、山羊座、乙女座と現実的で堅実派の気質の星座が並びました。今回のドリームは堅実さを少し控えめにしてチャレンジしてみてはいかが」

【サマージャンボ】

「今年前半、運気絶好調の蟹座が勢いを維持して第1位。蟹座、魚座、牡牛座はいずれも人に尽くす気質。なにか人に親切にしてから購入するとさらに宝くじ運アップ」

【ハロウィンジャンボ】

「獅子座、蟹座と、今年の全体運で上位2星座がトップ2。名実ともに実りの秋になる可能性大。サマーでは最下位の山羊座ですが、ハロウィンはワンチャンあるかも」

【年末ジャンボ】

「毎年もっとも注目を浴びる年末は射手座、水瓶座、牡羊座がとくにラッキー。今年はより積極的に人気売り場に並んだり、旅先で購入したりするとよりパワーアップ」

【バレンタインジャンボ】

「上位にはこの時期に誕生日を迎える人が多い水瓶座、魚座がランクイン。誕生日はよい運気なので、ぜひ誕生日に購入してみて」

最後にあらためて御瀧さんは、

「ランキングが下位の星座の人もあきらめるのは早計。宝くじ運upアドバイスを実行すればおのずと運は開けますよ」

あなたも約2600年ぶりに訪れた「ゼロポイント」でリセットされた運気で、目指せ「5大ジャンボ」1等総額30億円ゲット！

【PROFILE】

みたき・まさこ

「とくだね！」血液型選手権（フジテレビ系）の監修でおなじみの開運アドバイザー