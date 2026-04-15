川島明、“R-1王者”実家のウナギを絶賛「静かに買ったのにバレてました（笑）」 芸人に広がる“通販の輪”
お笑いコンビ・麒麟の川島明がMCを務める、15日放送のTBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）に生出演。“R-1王者”実家のウナギを絶賛した。
【写真】麒麟川島、ハライチ岩井が絶賛…R-1王者“実家”のでかすぎる鰻丼
この日は「1秒ものまねGP」が開催され、“R-1王者”の今井らいぱちも参戦。自己紹介のくだりで、出演者が「R-1グランプリ」優勝を祝福すると、今井は恐縮しながら「その前に、川島さん！」と切り出し、「実家のウナギを注文していただきありがとうございます」と深々と頭を下げた。
今井は、父が魚屋、弟が父の魚を使った料理屋を営み『鰻丼』を販売していることを明言しており、川島は「実家のウナギがめちゃくちゃうまいということで…静かに買ったのにバレてました（笑）」と照れ笑いを浮かべた。
今井の“実家のウナギ”については、他番組でも通信販売などでも購入可能。これまでに、見取り図・盛山晋太郎、ロングコートダディの堂前透、ハライチ・岩井勇気らが絶賛したと明かしており、芸人に“通販の輪”が広がっている。
【写真】麒麟川島、ハライチ岩井が絶賛…R-1王者“実家”のでかすぎる鰻丼
この日は「1秒ものまねGP」が開催され、“R-1王者”の今井らいぱちも参戦。自己紹介のくだりで、出演者が「R-1グランプリ」優勝を祝福すると、今井は恐縮しながら「その前に、川島さん！」と切り出し、「実家のウナギを注文していただきありがとうございます」と深々と頭を下げた。
今井の“実家のウナギ”については、他番組でも通信販売などでも購入可能。これまでに、見取り図・盛山晋太郎、ロングコートダディの堂前透、ハライチ・岩井勇気らが絶賛したと明かしており、芸人に“通販の輪”が広がっている。