下戸田〜寺内間が開通

国土交通省近畿地方整備局兵庫国道事務所は2026年4月14日、建設を進めてきた国道175号西脇北バイパスが、6月13日（土）16時に全線開通すると発表しました。

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国道175号は兵庫県明石市と京都府舞鶴市を南北に結ぶ道路です。

このうち西脇北バイパスは、兵庫県西脇市の下戸田から黒田庄町大伏に至る5.2km。計画は4車線ですが現状は2車線（片側1車線）で整備が進んでおり、寺内ランプから大伏ランプ（終点）までの北側2.1kmは2020年に先行開通しています。

そして6月には、下戸田ランプ（起点）から寺内ランプまでの残り3.1kmが開通する予定です。

兵庫国道事務所によると、現道の国道175号は交通量が容量を超過しており、朝夕を中心に混雑が発生。そのため6月に西脇北バイパスが全線開通すると、現道の混雑緩和が期待されるといいます。

なお、西脇北バイパスは、地域高規格道路「東播丹波連絡道路」の一部を構成します。この道路は、国道175号に沿って中国道の滝野社IC（兵庫県加東市）と北近畿豊岡道の氷上IC（同・丹波市）を南北に結ぶ計画の、全長約30kmのバイパス道路です。

中国道と北近畿豊岡道をつなぐ南北軸は、西側に有料の播但道がありますが、東播丹波連絡道路はその“無料版”ともいえます。2025年に全線開通した東播磨道などとともに、加古川・小野・加東・西脇・丹波を南北に結ぶ新しい幹線ルートの計画が進んでいます。