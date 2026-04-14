国内外の幅広いメーカーと取り引きがあるだけでなく“日本一スズキのバイクを販売している”ことでも知られるMFDモトフィールドドッカーズ(以下、MFD)グループ。国内メーカーだけでなく海外メーカーの人気車種を揃え、スズキの車両に至っては販売しているモデルのほぼ全車両が用意されているというのだから驚きだ。しかも、ニューモデルに至っては日本一早く試乗できるといっても過言ではない。

今、愛車が欲しい、または乗り換えたい新車、または中古車があるといった方は、まず店舗を訪れて豊富な在庫を眺めてほしい。しかし、バイクを購入する時、やっぱり実際に乗ってみて決めたいもの。そこで、お勧めしたいのが毎年、春と秋に系列8店＋KTM専門3店で開催されている大試乗会への参加だ。MFDの大試乗会は、その試乗車のラインナップも圧倒的だが、従来の試乗会とは一味違う、イベントのような 内容なのだ。

そこで、今年最初の試乗会となったMFD東京に取材に訪れた。3月20(金・祝)と翌21日(土)の2日間にわたって開催された試乗会場には、スズキ、ホンダ、KTM、ロイヤルエンフィールド、QJモーターの5メーカー、計24台のバイクが用意されていた。

春と秋に1回約60分の試乗枠を設けた大試乗会を開催

店頭での取り回しや短い時間での試乗で次期愛車の判断ができないという方は、毎年、春と秋に開催されている大試乗会への参加がおすすめ。東日本5店舗、中日本3店舗、西日本3店舗と3エリアに分けて順次開催される。春の試乗会は毎年3月末から5月まで各店舗で開催される予定なので、2026年の春はMFDグループで、様々な車種に触れてほしい。

MFDの試乗会は、事前説明の時間を含めて、なんと1回約60分もの試乗枠を用意。参加費は2000円(3回試乗可能)だが、実際の走行時間は40分以上あり、レンタル料金として考えると破格の設定。3回試乗できる参加費には、なんとガソリン代も含まれているのだ。1か所で国内外の様々なメーカーのバイクを乗り比べできるのは、これから車両を購入しようとして迷っている人にとっても貴重な機会だ。1台をじっくり乗り込む時間が設けられているのも特筆したい。先導付きで安心して長い時間試乗すれば、購入や乗り換えもよりスムーズに行うことができるはず。

走り終えればプチツーリングを行ったみたいに満足できるし、一緒に走ったライダーとバイク談議に花が咲くこともあるのも、この大試乗会ならではの光景だ。MFDグループの試乗会で、様々な車種にじっくり触れて、ライダー同士の会話も楽しんでほしい。

春の試乗会は毎年3月末から5月まで各店舗で開催される予定なので、2025年の春はMFDグループで、様々な車種に触れてほしい。

◆2026年東日本エリア試乗会

4月11日(土)、12日(日) MFD埼玉

4月18日(土)、19日(日) MFD横浜

◆2026年西日本エリア試乗会

4月25日(土)、26日(日) MFD静岡清水

5月2日(土)、3日(日) MFD名古屋、KTM NAGOYA(2店舗合同開催)

◆2026年西日本エリア試乗会

5月9日(土)、10日(日) MFD大阪、MFD大阪寝屋川(2店舗合同開催)

5月16日(土)、17日(日) MFD神戸

他メーカーのライバルの乗り比べやGSX-8T/8TTの試乗車も用意

試乗会場には今年発売されたばかりのGSX-8T/TTも試乗車として用意されていた。参加者も興味津々で、走行枠の合間に写真を撮ったりまたがったってポジションを確認する方も多かった。試乗車の人気はフラッグシップモデルのハヤブサと、長距離ツーリングの快適性で高い評価を得ているGSX-S1000GTで、早々に事前予約で走行枠が埋まってしまった。また、直接のライバルとなるDR-Z400SMとKTM390SMCRの乗り比べをする参加者も多かった。

試乗後は参加者同士で感想を伝え合うなど、初めて会った方とも和気あいあいと語り合う姿が印象的だった。

発売されたばかりのGSX-8T/TTも試乗車として用意された。

DR-Z400SMとKTM390SMCRの乗り比べをする参加者も多かった。

ハヤブサとGSX-S1000GTは早々に事前予約で走行枠が埋まってしまった。

今回QJモーターの2台(SRV250AとSRK25R)も用意され、注目を集めていた。

試乗後、アンケートに記入してしていただいた参加者にオリジナルのキャップがプレゼントされた。

プロレーサーが先導インストラクターとして試乗会に参加

1993年より全日本ロードレース選手権GP250クラスに参戦を開始し、スーパーバイク世界選手権やスパースポーツ世界選手権、鈴鹿8時間耐久ロードレースなどで活躍した・藤原克昭氏も試乗会の先導役として参加する機会がある。2014年限りでレース活動は引退したが、現在はMFDグループの社員となり、走行会では先導インストラクターを務めることも多い。当日は気軽にライディングテクニックのアドバイスをしたり、休憩時間には参加者にレースの裏話を披露するなど、試乗会の雰囲気を盛り上げてくれる。

また、2007年より全日本ロードレース選手権GP250クラスに参戦を開始し、現在も全日本JSB1000クラスに参戦中の全日本トップレーサー・渡辺一樹選手も試乗会の先導役として参加することがある。Moto GPへの参戦経験もあり、気さくな性格からファンも多い人気選手だ。長くヨシムラから全日本選手権や鈴鹿8耐に参戦していたこともあり、スズキのトップディーラーであるMFDとは、現在も深い絆で結ばれている。単なる試乗会ではなくトップレーサーと一緒に走った記念にもなるはずだ。

藤原氏による即席のライテク講座も実施。 藤原氏とMFDグループの岡本会長(左)が実際に先導役として参加。

チームヨシムラでも活躍した渡辺一樹選手が先導役をつとめることもある。 渡辺選手がMoto GPに参戦した際の記念パネル。

オリジナルカスタムも大注目

1980年にドイツのケルンショーでプロトタイプが発表され、翌年の1981年に販売が開始されGSX1100S KATANA。特徴的なスタイルは多くのファンを生み、250cc、400cc、750ccと様々な排気量でも展開。2019年にはGSX1100S KATANAをオマージュしたKATANAが登場している。

MFDでは、そのKATANAをイメージしたコンプリート車両を販売中。現在、KATANA仕様車はMFD650KATANAと、GSX250RをベースにしたMFD250KATANAを販売している。コンプリートモデルだけでなく、好みのパーツを装着して自分だけのカスタムバイクに仕上げることもできる。その車両も試乗会で乗ることができるというから驚きだ。

スズキのSV650X ABSをベースとした『MFD650KATANA』

ベースにスズキのGSX250Rを使用した『MFD250KATANA』。

系列8店舗とKTM専門4店舗で関東から沖縄までカバー

国内外の新車を取り扱い、SUZUKI中古車を多数展示販売するMFD。同グループは総数12拠点(モトフィールドドッカーズ8店舗、KTM専門4店舗)で関東から沖縄まで広く店舗展開している。

ここでは、MFDグループの本社があるMFD東京店をご紹介しよう。広い店内に国内外の、新車、中古車が並ぶ光景は、モーターサイクルショーの会場ようで、見学しているだけでも楽しくなるはずだ。

MFD東京店

（SUZUKI正規取扱店・HONDA正規取扱店・GPX正規取扱店・Peugeot正規取扱店）

東京都江戸川区東葛西4-2-10

TEL:03-5676-1414

FAX:03-5676-0087

営業時間：10:30～19:00

定休日：毎週火曜日・水曜日

MFD東京店の店内。

オリジナルのローダウンキットも販売。 レーサーの実使用アイテムも展示。

ロイヤルエンフィールドのコーナーも充実。

国内外のバイクメーカーや有名コンストラクターとも提携

系列店全店を合わせると、スズキ、ホンダ、ROYAL ENFIELD 、GPX、FANTIC、ITALJET、Husqvarna、VESPA、APRILIA、MOTO GUZZI、KTM、GASGAS、QJMOTORと、国内外メーカーの正規ディーラーとして幅広いラインナップを取り扱うMFDグループ。新車購入だけでなく、中古車購入や下取りにも幅広く対応してくれる。また、ヨシムラジャパンをはじめ、有名コンストラクターやパーツメーカーとも提携し、カスタムの相談も気軽に対応してくれる。さらに国内の有名トップライターとのつながりも深く、最新のレーシングシーンの情報などもいち早く見聞きすることもできる。

そんなMFDモトフィールドドッカーズだから、あなたのバイクライフの心強い味方になってくれるはずだ。

トップライダーや世界で戦うコンストラクターからも信頼されているMFDなら、

楽しく充実したバイクライフを提案してくれるに違いない

MFD東京店

（SUZUKI正規取扱店・HONDA正規取扱店・GPX正規取扱店・Peugeot正規取扱店）

東京都江戸川区東葛西4-2-10

TEL:03-5676-1414

FAX:03-5676-0087

営業時間：10:30～19:00

定休日：毎週火曜日・水曜日

MFD横浜店

（SUZUKI正規取扱店・HONDA正規取扱店・GPX正規取扱店・FANTIC正規取扱店・Peugeot正規取扱店）

神奈川県横浜市旭区西川島町1-4

TEL:045-372-3660

FAX:045-372-3670

営業時間：10:30～19:00

定休日：毎週火曜日・水曜日

MFD埼玉戸田店

（SUZUKI正規取扱店・HONDA正規取扱店・FANTIC正規取扱店・Peugeot正規取扱店）

埼玉県戸田市笹目4-19-21

TEL:048-449-0502

FAX:048-449-0503

営業時間：10:30～19:00

定休日：毎週火曜日・水曜日

MFD静岡清水店

（SUZUKI正規取扱店・HONDA正規取扱店・Husqvarna正規取扱店・GPX正規取扱店・FANTIC正規取扱店・）

静岡県静岡市清水区袖師町500-1

TEL：054-363-0811

FAX：054-363-0812

営業時間：10:30～19:00

定休日：毎週火曜日・水曜日

MFD名古屋店

（SUZUKI正規取扱店・HONDA正規取扱店・GPX正規取扱店・FANTIC正規取扱店・VESPA正規取扱店・APRILIA正規取扱店・MOTO GUZZI正規取扱店）

愛知県名古屋市天白区植田南2-1104

TEL:052-838-8588

FAX:052-838-8589

営業時間：10:30～19:00

定休日：毎週火曜日・水曜日

MFD大阪店

（SUZUKI正規取扱店・HONDA正規取扱店・Husqvarna正規取扱店・GPX正規取扱店・FANTIC正規取扱店）

大阪府東大阪市中野南2-44

TEL:072-968-2121

FAX:072-968-2122

営業時間：10:30～19:00

定休日：毎週火曜日・水曜日

MFD大阪寝屋川店

（SUZUKI正規取扱店・HONDA正規取扱店・GPX正規取扱店・FANTIC正規取扱店）

大阪府寝屋川市河北東町1-15

TEL:072-811-0061

FAX:072-811-0062

営業時間：10:30～19:00

定休日：毎週火曜日・水曜日

MFD神戸店

（SUZUKI正規取扱店・HONDA正規取扱店・GPX正規取扱店・FANTIC正規取扱店・VESPA正規取扱店、APRILIA正規取扱店・MOTO GUZZI正規取扱店）

兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和1084-1

TEL:078-974-8878

FAX:078-974-8879

営業時間：10:30～19:00

定休日：毎週火曜日・水曜日

KTM TOKYO BAY

GASGAS TOKYO BAY店

Husqvarna Motorcycles TOKYO BAY店

（KTM正規ディーラー・HusqvarnaMotorcycles正規取扱店・GASGAS正規取扱店）

東京都江戸川区一之江1-9-16

TEL:03-6231-5927

FAX:03-6231-5937

営業時間：10:30～19:00

定休日：毎週火曜日・水曜日

KTM 柏店

GASGAS 柏店

Husqvarna Motorcycles 柏店

（KTM正規取扱店・HusqvarnaMotorcycles正規取扱店・GASGAS正規取扱店）

千葉県柏市風早1-10-5

TEL:04-7157-2001

FAX:04-7157-2002

営業時間：10:30～19:00

定休日：毎週火曜日・水曜日

KTM NAGOYA

（KTM正規ディーラー）

愛知県名古屋市天白区中平4-205

TEL:052-800-2755

FAX:052-800-2780

営業時間：10:30～19:00

定休日：毎週火曜日・水曜日

KTM 沖縄

（KTM正規ディーラー）

沖縄県浦添市大平2丁目 21-1 1F

TEL:098-988-8601

FAX:098-988-8602

営業時間：平日・土・祝 10:30 ～ 19:00

日 11:00 ～ 18:00

定休日：毎週水曜日・第1、3火曜日

（編集協力：株式会社ワースワイル）