大阪府泉佐野市で、男らが車の窓ガラスを割り、中にいた男性らに暴行を加えるなどした上、スマートフォンなどを奪う事件がありました。被害者の男性は、「いま襲われています」と通報したということです。

■「いま襲われています」通報 車の窓割られ…暴行も

助けを求める110番通報。

「いま襲われています」

強盗殺人未遂事件は、大阪の路上で起きました。道路に散らばったガラス片。その痕跡は道路の反対側にも。

現場は泉佐野市の市街地から離れた場所で、住宅や農地が広がる地域の道路です。事件が起きたのは人が寝静まった深夜、14日午前0時ごろのことでした。

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警察によりますと、友人の男性と車に乗っていたという20代の男性。すると、1台の対向車が行く手を阻むように道をふさいできたといいます。

車から降りてきたのは、複数人の男たち。警棒のようなもので運転席と助手席の窓ガラスを割られ、殴られたり、催涙スプレーのようなものを吹きかけられたりしたということです。

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さらに、奪われた物もあるといいます。男らは男性のスマートフォン、そして、ドライブレコーダーの本体を奪い車で逃走したということです。男らの具体的な人数などは、まだ分かっていません。

男性らは命に別条はないといいますが、頭部を打撲するなどしたということです。

■街灯もない道路で… 住民「考えられない」

街灯もない道路で、深夜に起きた強盗殺人未遂事件。地元の人は──。

地元の人

「真っ暗だろうな。びっくり。人が通らないような所だから」

別の住民も。

地元の人

「衝撃ですね。田舎で田んぼの真ん中、そんなの考えられない。本当に田んぼの真ん中、人気（ひとけ）はほとんどない。朝早い時間に散歩するとか、そんな程度ですね。正直に怖い。家族にも防犯で鍵をかけるように話し合いをした」

警察は、現場で何らかのトラブルがあった可能性があるとみて、強盗殺人未遂事件として調べています。