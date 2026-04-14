この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【皿も手も汚れない】アイラップで混ぜてチンだけ！一番楽な「ふわふわたまご蒸しパン」」と題した動画を公開しました。ボウルなどの調理器具を一切使わず、ポリ袋の「アイラップ」だけで完結する画期的な時短レシピを紹介しています。

動画では、アイラップの中に直接卵と水を入れてよく揉みほぐしたあと、ホットケーキミックスを加えてさらに混ぜ合わせる手順を解説しています。生地を作る際のコツとして、「練り混ぜすぎると膨らみにくくなるので 粉っぽさが無くなったらでOK」と伝授。その後、生地の入ったアイラップを耐熱皿にのせ、電子レンジで加熱するだけであっという間に完成します。

出来上がった蒸しパンは、アイラップを開くとふっくらと膨らんでおり、ちぎると湯気が立ち上るふわふわな仕上がり。「やさしい甘さ」が特徴で、物足りない場合はバターやはちみつ、黒糖などをトッピングするのがおすすめだそうです。また動画の後半では、今回生地を形作るために使用した便利な「アイラップホルダー」の使い心地や、レンジ加熱時の注意点についても詳しく解説されています。

洗い物が少なく手軽に作れるこのレシピ。忙しい日の朝食や、ちょっとしたおやつにぜひ試してみてはいかがでしょうか。

【レシピ】
［材料］
・ホットケーキミックス 1袋（150g）
・卵 1個
・水 100ml（牛乳や豆乳でもOK）
・（お好みで）バター、はちみつ、黒糖など

［作り方］
1. アイラップに卵1個を割り入れ、水100mlを加える。
2. こぼれないように袋の口をねじり、卵と水が均一になるまでよく揉みほぐす。
3. ホットケーキミックスを加え、粉っぽさがなくなるまで袋の上から全体的に揉んで混ぜる。
4. 耐熱皿の上にアイラップを置き、袋の口を整える（動画ではアイラップ専用ホルダーを使用）。
5. 電子レンジ（500W）で4～5分加熱する。
6. 表面の生地がべちょっとしておらず、中心に爪楊枝などを刺してねちょっとした生地がついてこなければ完成。加熱が足りない場合は30秒ずつ追加する。

YouTubeの動画内容

00:00

アイラップに卵と水を入れる
01:23

生地を全体的に混ぜる
02:08

電子レンジ500Wで4〜5分加熱
02:59

ふわふわたまご蒸しパンの完成
04:35

アイラップ専用ホルダーの紹介と注意点

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