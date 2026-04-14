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在宅ワークって、生活空間と仕事空間を分けるのが難しくありませんか。

我が家の場合、仕事の快適さを追求しすぎたら、常に仕事モードの家になってしまって後悔したんですよね。本来なら仕事から解放されて安心できるはずの場所が、いつでも戦闘モードみたいになるのって、考えものです。

できるなら、仕事が終わったら仕事道具をしまって、メリハリをつけられるようにしたい。在宅ワーク歴19年の私はそう思っています。

だから、健康家具ブランドEMOOR（エムール）の「たたむデスク ワゴンタイプ」を見たとき、いいなって思ったんです。だって、仕事が終わったら、インテリアになるんですから。

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「たたむデスク ワゴンタイプ」は、マガジンラック風の収納ワゴンです。

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普段はマガジンラックとして使い、デスクやテーブルとして使いたくなったら、隠しキャスターでくるっと回し、天板を開くと、約60×60cmのデスクになります。

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ノートPC作業や書き物、軽い食事までこなせるサイズ感で、使わないときは生活空間に完全同化。いわば“オンデマンド・ワークスペース”です。

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しかも、中は棚になっているので、書類や資料を入れておくことも可能。棚の高さは調節可能ですよ。これなら、狭いスペースでも、仕事と生活を切り分けた暮らしが叶うのではないでしょうか。

お値段は1万3990円（税込）。2wayと考えれば、高くないのかも？

Source: エムール