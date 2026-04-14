セリエA 25/26の第32節 フィオレンティナとラツィオの試合が、4月14日03:45にスタディオ・アルテミオ・フランキにて行われた。

フィオレンティナはジャコポ・ファツジーニ（MF）、ロベルト・ピコリ（FW）、ジャック・ハリソン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するラツィオはマッティア・ザッカーニ（FW）、ブレ・ディア（FW）、マッテオ・キャンセリエリ（FW）らが先発に名を連ねた。

28分に試合が動く。フィオレンティナのジャック・ハリソン（MF）のアシストからロビン・ゴセンス（DF）がヘディングシュートを決めてフィオレンティナが先制。

ここで前半が終了。1-0とフィオレンティナがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、フィオレンティナが1-0で勝利した。

なお、フィオレンティナは31分にダニエレ・ルガーニ（DF）、80分にドド（DF）、90+1分にロベルト・ピコリ（FW）に、またラツィオは63分にタイアニ・ノスリン（FW）、90+4分にペドロ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-14 06:00:24 更新