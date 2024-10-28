お笑いタレントの有吉弘行（51）が12日深夜放送のテレビ朝日系「有吉クイズ」（日曜深夜0・40）に出演。かつて東京・三軒茶屋で財布を紛失した際、拾ってくれた意外な人物を明かした。

今回は人気企画「有吉のメダルゲームシリーズ」を放送。ゲストには、有吉の一年後輩で、ブレイク時期を共にした戦友でもあるお笑いコンビ「次長課長」の河本準一が登場し、懐かしの思い出話に花を咲かせた。

トークの中で、有吉が若手時代に三軒茶屋のゲームセンターに通い詰めていた話題になると、河本が「三軒茶屋で起きたあの事件、覚えてます？」と切り出した。有吉は笑いながら「あれは本当に感謝してるよ」と、当時の出来事を振り返った。

その事件について有吉は「コンビニのトイレに財布落としてた」としつつ「見つけてくれたのがMAXのNANAちゃん」と、財布を拾ってくれた人物を明かした。当時の状況について、「僕の連絡先を知らないから河本くんに連絡して、河本くんから僕に連絡が来て。それで事なきを得た」と、無事に財布が届いた経緯を説明した。

この事件が起きたのは約15年前の2011年3月。有吉は「凄い話ですよ」と偶然の巡り合わせに感嘆しつつ、「それと同時に、NANAちゃんもコンビニのトイレを使うんだっていうことにも驚きましたね」と付け加え、スタジオの大きな笑いを誘っていた。