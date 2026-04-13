「ゴルフより歩いとるがな！」 吉田優利と古江彩佳がディズニーランド・リゾートを満喫「14時間、約3万歩」で2つのパークを制覇！
吉田優利が自身のインスタグラムを更新。古江彩佳と一緒にカリフォルニア ディズニーランド・リゾートを大いに満喫したことを投稿した。
【写真】吉田優利と古江彩佳、ツアー会場とは全然違う表情で大はしゃぎ！！（全20枚）
吉田は「えってぃの事はディズニーのプロと呼んでいます」と古江を紹介。そんな彼女と「どうしても一緒に行きたかったから間に合うようにグランドキャニオンからLAに飛んでいきました」と、スケジュール調整までしてこの日を迎えたことを明かしていた。ディズニーランド・リゾートには「ディズニーランド・パーク」と「ディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー・パーク」の2つが隣接しているが、2人は「ディズニーランド→アドベンチャー→締めのディズニーランドでした笑」と両方を往復。「14時間、約3万歩、両ワールド制覇してきました」「ゴルフより歩いとるがな！とはずっと思ってましたが」と楽しかった一日を振り返っていた。この日の吉田は鮮やかな黄色のセットアップにピンクのミニーマウスカチューシャ、古江はボーダーのシャツに黒のアウター、デニムのショートパンツにヒョウ柄カチューシャというファッション。そして70周年を迎えた記念モニュメントや、デコレーションされたお城を背景にした写真。揺れる観覧車に乗って大笑いする姿やアトラクションに向かう乗り物でワクワクの表情を浮かべる姿の動画など、20枚を一挙に公開した。最後に「えってぃがディズニーについていっぱい教えてくれてリードしてくれて本当に楽しい1日になりました！」。続けてちょっと語尾を上げる絵文字を添えて「ありがとう（えってぃの関西弁風）」と記して、あらためて「ディズニーのプロ」古江に感謝していた。オープンウィークを大いに楽しんだ2人は、16日にカリフォルニア州で開幕する「JMイーグルLA選手権」にエントリー。西海岸4連戦の最終戦に挑む。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
高いところだってへっちゃら！ 吉田優利がグランドキャニオンの崖っぷちに腰を下ろして足をブラブラ、崖下を覗き込む動画も
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
小祝さくら&竹田麗央が練習後に“動物園デート” たくさんのコアラが描かれたボードから顔を覗かせた2人に「ぼのぼのします」
ネリー・コルダがビキニ姿で引き締まったプロポーションを披露 親友とゆったり過ごした休日の午後
【写真】吉田優利と古江彩佳、ツアー会場とは全然違う表情で大はしゃぎ！！（全20枚）
吉田は「えってぃの事はディズニーのプロと呼んでいます」と古江を紹介。そんな彼女と「どうしても一緒に行きたかったから間に合うようにグランドキャニオンからLAに飛んでいきました」と、スケジュール調整までしてこの日を迎えたことを明かしていた。ディズニーランド・リゾートには「ディズニーランド・パーク」と「ディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー・パーク」の2つが隣接しているが、2人は「ディズニーランド→アドベンチャー→締めのディズニーランドでした笑」と両方を往復。「14時間、約3万歩、両ワールド制覇してきました」「ゴルフより歩いとるがな！とはずっと思ってましたが」と楽しかった一日を振り返っていた。この日の吉田は鮮やかな黄色のセットアップにピンクのミニーマウスカチューシャ、古江はボーダーのシャツに黒のアウター、デニムのショートパンツにヒョウ柄カチューシャというファッション。そして70周年を迎えた記念モニュメントや、デコレーションされたお城を背景にした写真。揺れる観覧車に乗って大笑いする姿やアトラクションに向かう乗り物でワクワクの表情を浮かべる姿の動画など、20枚を一挙に公開した。最後に「えってぃがディズニーについていっぱい教えてくれてリードしてくれて本当に楽しい1日になりました！」。続けてちょっと語尾を上げる絵文字を添えて「ありがとう（えってぃの関西弁風）」と記して、あらためて「ディズニーのプロ」古江に感謝していた。オープンウィークを大いに楽しんだ2人は、16日にカリフォルニア州で開幕する「JMイーグルLA選手権」にエントリー。西海岸4連戦の最終戦に挑む。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
高いところだってへっちゃら！ 吉田優利がグランドキャニオンの崖っぷちに腰を下ろして足をブラブラ、崖下を覗き込む動画も
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
小祝さくら&竹田麗央が練習後に“動物園デート” たくさんのコアラが描かれたボードから顔を覗かせた2人に「ぼのぼのします」
ネリー・コルダがビキニ姿で引き締まったプロポーションを披露 親友とゆったり過ごした休日の午後