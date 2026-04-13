4月15日（水）よる10時 第2話を放送 波瑠と麻生久美子がダブル主演を務める日本テレビ系水曜ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」（毎週水曜よる10時放送）。

現在、第1話をTVerで無料配信中！：https://tver.jp/series/srxnogfmcq

第1話のTVer再生数は163.6万回再生と、早くも150万回を突破（計測期間：4月8日〜4月12日／TVerにおけるVODのみの番組動画再生数／リアルタイム配信・追っかけ再生による再生数は除外、放送局のキャッチアップサービスと他社プラットフォーム等は除外／TVer DATA MARKETING調べ）。本作のTVerお気に入り登録者数は43.2万人となり、4月期新ドラマの第1位を記録（4月13日15時時点）した。

4月15日（水）よる10時放送の第2話では、ついに、涼子（麻生久美子）の人生を取り戻す鍵を握る、学生時代の恋人・カズト（作間龍斗）探しが動き出す。

導き出された手掛かりを頼りにルナ（波瑠）と涼子が辿り着いたのは、谷崎潤一郎の名作『春琴抄』の舞台としても知られる道修町。そこに佇む一軒の呉服店「佐藤商会」を訪ねるが、白杖を手にした店主・頼子（久本雅美）から「一見さんはお断り」と冷たく追い返されてしまう―――。

第2話のあらすじはこちら：https://www.ntv.co.jp/getsuyakouro/story/

＜番組情報＞

原作：秋吉理香子『月夜行路』（講談社）

脚本：清水友佳子

音楽：Face 2 fAKE

チーフプロデューサー：道坂忠久

プロデューサー：水嶋陽、小田玲奈、松山雅則

トランスジェンダー表現監修：西原さつき、若林佑真、白川大介

演出：丸谷俊平、明石広人

制作協力：トータルメディアコミュニケーション

製作著作：日本テレビ

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・ホームページ：https://www.ntv.co.jp/getsuyakouro/

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＜原作情報＞

『月夜行路』

四十五歳の誕生日、孤独な主婦の沢辻涼子は家を出た。偶然出会った美しいバーのママ・野宮ルナは、深い文学知識と洞察力を活かした推理で、かつての恋人への涼子の思いを言い当てる。最愛の彼はなぜ涼子のもとを去ったのか？二人が始めた元彼探しの旅先で、明らかになる秘密とは。涙のサプライズエンディング！

4月15日発売予定 講談社文庫

『月夜行路 Returns』

元彼探しの旅から戻った涼子が再びルナを訪ねたとき、店に届いた古いノートパソコン。誰が、何のために送ってきたのか。涼子は、パソコンを開くパスワード探しを手伝うことに。行く先々で事件に巻き込まれながら、パスワードを試していく二人。願いを込めた仕掛けに挑めるチャンスは、5回。鍵を握るのは、1冊の本。

4月22日発売予定 講談社

【秋吉理香子 プロフィール】

兵庫県出身。早稲田大学第一文学部卒業。ロヨラ・メリーマウント大学大学院にて映画・TV番組制作修士号取得。2008年、第3回Yahoo! JAPAN文学賞を受賞し、2009年に『雪の花』でデビュー。主な著作に『月夜行路』『悪女たちのレシピ』『終活中毒』『無人島ロワイヤル』『暗黒女子』などがある。