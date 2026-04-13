マツコ・デラックスが13日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に生出演。2月2日放送回以来10週ぶりに番組復帰を果たし、面会に来てほしくない人物を明かした。

番組冒頭、マツコは「本当にもうヤダ。私、FIRE（経済的自立による早期リタイア）できるんですよ。労働意欲が湧かなくて。今日も1時間ぐらい前までバックれてやろうと思って」と切り出し、復帰を果たした。

入院について問われ「高級個室」と明かした上で「当たり前じゃん。FIREできるんだぞ」と主張した。

面会についてはマネジャーだけと明かした。その上で、番組代役を務めたミッツ・マングローブについては「ミッツさんなんか一番会いたくなかった。何でもしゃべるじゃん。途中から電話取るのやめたもん」と語った。

2月16日放送回のマツコの代打出演を果たした女装家のタレントのミッツ・マングローブはマツコと電話したことを明かしている。ミッツはその放送回で面会を拒否されたことを明かしている。

月曜コメンテーターのマツコは2月9日放送回から欠席。番組冒頭、スタジオの定位置にはマツコが不在だった。その後、マツコからスタジオに電話がかかってきた。「ちょっとすいません、急だったんだけど、首の脊髄が圧迫されて、手足にしびれが出始めちゃって。それで病院に行ったら、急いで手術した方がいいって言われて。私、実はもう手術し終わって、入院してるのよ」と明かした。

「それで急にお休みをいただくことになって。申し訳ないという思いで。今日ぐらいはおとなしくごめんなさいと言おうと思ったら、あまりのしょぼくれた画面に…私はこんなところに写ってるんだと。がくぜんとしました。画面で見たらカッスカスよ」と番組をイジった。

病状については「首の神経が圧迫されただけで他は元気なので」と説明。復帰予定については「はっきりと分からないのよね。まだ手術して私、1回ぐらいしか立ってないから。それで術後の経過とか見ていただいて、それで決まる感じだから」と語った。

マツコは昨年8月にも腰痛で番組を欠席している。