5月8日に公開される映画『デンジャラス・アニマルズ 絶望海域』の本予告と本ポスターが公開された。

参考：カンヌ国際映画祭初のサメ映画 『デンジャラス・アニマルズ 絶望海域』5月8日公開決定

第78回カンヌ国際映画祭監督週間でプレミア上映され、“カンヌ国際映画祭初のサメ映画”として話題となった本作は、危険生物であるサメと危険人物であるサイコパスによるアニマルサイコスリラー。『ラブド・ワンズ』で長編デビューを果たしたオーストラリア出身のショーン・バーンが監督を務めた。

海を愛するサーファーの主人公ゼファーを演じたのは、『ダンジョン・クエスト』『ほぼノートルダム』などのハッシー・ハリソン。さらに、サメに取り憑かれた狂気の船長タッカーを『アウトロー』『スーサイド・スクワッド』のジェイ・コートニーが演じたほか、共演には『ソー：ラブ＆サンダー』のジョシュ・ヒューストン、『ネメシス』のロブ・カールトン、『法医学医 ダニエル・ハロウ』のエラ・ニュートン、『Latecomers（原題）』のリアム・グレインキーらが名を連ねている。

ゼファー（ハッシー・ハリソン）は過去の傷を癒すため、オーストラリア・ゴールドコーストに逃れてきた孤独なサーファー。落ち着きを取り戻しつつあるゼファーの生活は地元の不動産業者でサーファー仲間のモーゼズ（ジョシュ・ヒューストン）との出会いによって一変する。彼とのロマンティックな一夜のあと、夜もあけぬうちにサーフィンへと海に向かった彼女は、サメ体験ツアーの船長タッカー（ジェイ・コートニー）に連れ去られてしまう。目を覚ますとゼファーは、もうひとりの若い女性ヘザー（エラ・ニュートン）とともに船上に監禁されていた。ただ事ではないことを察知したゼファーは、タッカーがサメに取り憑かれたサイコパスであることを目の当たりにし、タッカーの魔の手から逃れる術をさぐるのだった。助けを呼ぶ声も届かない、陸地から遠く離れた孤海で海中には危険生物（サメ）、船上には危険人物（サイコパス）という絶体絶命の中ゼファーの運命やいかに。

公開された予告編では、本編で描かれている恐怖描写の一端が切り取られている。若かりし頃にサメに襲われたことから狂信的にサメに魅入られていった、シャークダイビングのツアーのガイドであり、ツアー船の船長もつとめるタッカーが、趣味と実益を兼ね備えた船には恐怖が満載。主人公ゼファーのほかにも何やら船内に監禁された女性の姿が。酒瓶片手に赤パンツ一丁で踊り狂う異様な光景を目にしたゼファーは、叫び声も届かない絶望の船上をいかにサバイブするのか。

あわせて公開された本ポスターには絶望と恐怖の二大巨頭、サメに魅入られたサイコパス・タッカーの毒牙がゼファーに迫ろうとしている。さらにどこか不安気なまなざしで様子をうかがう男性の姿が。果たして、敵か味方か。

（文＝リアルサウンド映画部）