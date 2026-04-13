Creepy Nuts『Coachella 2026』初出演で圧巻のパフォーマンス「自分たちのラップとDJという武器だけを持って…」
Creepy Nutsが、アメリカ・カリフォルニア州インディオで開催された音楽フェスティバル『Coachella Valley Music and Arts Festival 2026』に登場。圧巻のパフォーマンスで魅了した。
【写真】コーチェラで…圧巻のパフォーマンスを披露したCreepy Nuts
Creepy NutsはDay1のGobiステージのトリを飾った。現地からの世界同時配信映像でも、ユニットの紹介に加えて、R-指定が「JAPAN'S BEST MC」、DJ松永が「WORLD'S BEST DJ」として紹介され、2人のポテンシャルをアピールしてライブへの期待を煽る。大きな歓声が上がる中、ライブは「ビリケン」で始まり、パワフルなラップで観客を圧倒するR-指定。DJ松永もビートの抜き差しでトラックに抑揚を加え、ライブならではの展開に、観客もジャンプでそのパフォーマンスに応える。
現地時間の深夜に差し掛かる時間に披露されたのは「よふかしのうた」。「Friday night Coachella！」と歌詞を変えて観客を煽り、DJ松永もシュアなスクラッチでタイトなステージを展開する。また、「堕天」のコール&レスポンスのように「普段のCreepy Nutsのライブを展開する」構成は、自分たちのスタイルへの自信をのぞかせた。
そしてジャパニーズカルチャーを様々な視点から描いた「japanese」などをスピーディに展開。DJ松永はスクラッチとボディトリックを組み合わせたターンテーブルルーティンを披露した。さらに大きな盛り上がりを見せたのはワールドヒットとなった「Bling-Bang-Bang-Born」。合唱に加えアニメコラボMVでのダンスを踊りながら盛り上がる観客も多く見られた。
「かつて天才だった俺たちへ」のような、世界的に普遍性のあるメッセージを込めた曲では、観客が大きく手を振って応える。「ありがとう！コーチェラ最高！See you next week！」とこれから始まる北米ツアーへのメッセージには、大きく歓声が上がる。そして「最後は日本語で伝えさせてください。日本から自分たちのラップとDJという武器だけを持って、この世界最高のフェスにきました。俺たちの言葉と相方の音が、言語や色んなものを超えて、伝わって皆さんと一つになり一緒に楽しめた瞬間、そんな光景をコーチェラで見せてもらいました。ありがとうございました！」という熱を帯びたMCに続き、ラストは観客からは合唱も上がった「オトノケ」で締めくくられた。
【写真】コーチェラで…圧巻のパフォーマンスを披露したCreepy Nuts
Creepy NutsはDay1のGobiステージのトリを飾った。現地からの世界同時配信映像でも、ユニットの紹介に加えて、R-指定が「JAPAN'S BEST MC」、DJ松永が「WORLD'S BEST DJ」として紹介され、2人のポテンシャルをアピールしてライブへの期待を煽る。大きな歓声が上がる中、ライブは「ビリケン」で始まり、パワフルなラップで観客を圧倒するR-指定。DJ松永もビートの抜き差しでトラックに抑揚を加え、ライブならではの展開に、観客もジャンプでそのパフォーマンスに応える。
そしてジャパニーズカルチャーを様々な視点から描いた「japanese」などをスピーディに展開。DJ松永はスクラッチとボディトリックを組み合わせたターンテーブルルーティンを披露した。さらに大きな盛り上がりを見せたのはワールドヒットとなった「Bling-Bang-Bang-Born」。合唱に加えアニメコラボMVでのダンスを踊りながら盛り上がる観客も多く見られた。
「かつて天才だった俺たちへ」のような、世界的に普遍性のあるメッセージを込めた曲では、観客が大きく手を振って応える。「ありがとう！コーチェラ最高！See you next week！」とこれから始まる北米ツアーへのメッセージには、大きく歓声が上がる。そして「最後は日本語で伝えさせてください。日本から自分たちのラップとDJという武器だけを持って、この世界最高のフェスにきました。俺たちの言葉と相方の音が、言語や色んなものを超えて、伝わって皆さんと一つになり一緒に楽しめた瞬間、そんな光景をコーチェラで見せてもらいました。ありがとうございました！」という熱を帯びたMCに続き、ラストは観客からは合唱も上がった「オトノケ」で締めくくられた。