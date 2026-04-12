チェルシーvsマンチェスター・C スタメン発表
[4.12 プレミアリーグ第32節](スタンフォード ブリッジ)
※24:30開始
<出場メンバー>
[チェルシー]
先発
GK 1 ロベルト・サンチェス
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 21 ヨレル・ハト
DF 27 マロ・グスト
DF 29 ウェスレイ・フォファナ
MF 7 ペドロ・ネト
MF 10 コール・パーマー
MF 17 アンドレイ・サントス
MF 25 モイセス・カイセド
MF 41 エステバン
FW 20 ジョアン・ペドロ
控え
GK 28 テディー シャーマン=ロウ
DF 4 トシン・アダラバイヨ
DF 19 ママドゥ・サール
DF 34 ジョシュ・アチャンポン
MF 14 ダリオ・エスーゴ
MF 45 ロメオ・ラビア
FW 9 リアム・デラップ
FW 38 マルク・ギウ
FW 49 アレハンドロ・ガルナチョ
監督
リアム ロシニア
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 15 マーク・グエヒ
DF 27 マテウス・ヌネス
DF 33 ニコ・オライリー
DF 45 アブドゥコディル・フサノフ
MF 10 ラヤン・シェルキ
MF 11 ジェレミ・ドク
MF 16 ロドリ
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 42 アントワーヌ・セメニョ
FW 9 アーリング・ハーランド
控え
GK 1 ジェームズ・トラッフォード
DF 6 ナタン・アケ
DF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ
MF 4 ティジャーニ・ラインデルス
MF 8 マテオ・コバチッチ
MF 14 ニコ・ゴンザレス
MF 47 フィル・フォーデン
FW 7 オマル・マーモウシュ
FW 26 サビーニョ
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
※24:30開始
<出場メンバー>
[チェルシー]
先発
GK 1 ロベルト・サンチェス
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 21 ヨレル・ハト
DF 27 マロ・グスト
DF 29 ウェスレイ・フォファナ
MF 7 ペドロ・ネト
MF 10 コール・パーマー
MF 17 アンドレイ・サントス
MF 25 モイセス・カイセド
MF 41 エステバン
FW 20 ジョアン・ペドロ
GK 28 テディー シャーマン=ロウ
DF 4 トシン・アダラバイヨ
DF 19 ママドゥ・サール
DF 34 ジョシュ・アチャンポン
MF 14 ダリオ・エスーゴ
MF 45 ロメオ・ラビア
FW 9 リアム・デラップ
FW 38 マルク・ギウ
FW 49 アレハンドロ・ガルナチョ
監督
リアム ロシニア
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 15 マーク・グエヒ
DF 27 マテウス・ヌネス
DF 33 ニコ・オライリー
DF 45 アブドゥコディル・フサノフ
MF 10 ラヤン・シェルキ
MF 11 ジェレミ・ドク
MF 16 ロドリ
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 42 アントワーヌ・セメニョ
FW 9 アーリング・ハーランド
控え
GK 1 ジェームズ・トラッフォード
DF 6 ナタン・アケ
DF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ
MF 4 ティジャーニ・ラインデルス
MF 8 マテオ・コバチッチ
MF 14 ニコ・ゴンザレス
MF 47 フィル・フォーデン
FW 7 オマル・マーモウシュ
FW 26 サビーニョ
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります