[4.12 プレミアリーグ第32節](スタンフォード ブリッジ)

※24:30開始

<出場メンバー>

[チェルシー]

先発

GK 1 ロベルト・サンチェス

DF 3 マルク・ククレジャ

DF 21 ヨレル・ハト

DF 27 マロ・グスト

DF 29 ウェスレイ・フォファナ

MF 7 ペドロ・ネト

MF 10 コール・パーマー

MF 17 アンドレイ・サントス

MF 25 モイセス・カイセド

MF 41 エステバン

FW 20 ジョアン・ペドロ

控え

GK 28 テディー シャーマン=ロウ

DF 4 トシン・アダラバイヨ

DF 19 ママドゥ・サール

DF 34 ジョシュ・アチャンポン

MF 14 ダリオ・エスーゴ

MF 45 ロメオ・ラビア

FW 9 リアム・デラップ

FW 38 マルク・ギウ

FW 49 アレハンドロ・ガルナチョ

監督

リアム ロシニア

[マンチェスター・シティ]

先発

GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ

DF 15 マーク・グエヒ

DF 27 マテウス・ヌネス

DF 33 ニコ・オライリー

DF 45 アブドゥコディル・フサノフ

MF 10 ラヤン・シェルキ

MF 11 ジェレミ・ドク

MF 16 ロドリ

MF 20 ベルナルド・シウバ

MF 42 アントワーヌ・セメニョ

FW 9 アーリング・ハーランド

控え

GK 1 ジェームズ・トラッフォード

DF 6 ナタン・アケ

DF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ

MF 4 ティジャーニ・ラインデルス

MF 8 マテオ・コバチッチ

MF 14 ニコ・ゴンザレス

MF 47 フィル・フォーデン

FW 7 オマル・マーモウシュ

FW 26 サビーニョ

監督

ジョゼップ・グアルディオラ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります