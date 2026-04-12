◇女子ゴルフツアー富士フイルム・スタジオアリス女子オープン最終日（2026年4月12日 埼玉県 石坂ゴルフ倶楽部（6580ヤード、パー72））

73とスコアを落とし、5位に終わった吉田鈴（22ー大東建託）は諦観したような表情を見せた。

「3日間を通してショットが良くて、パットがもう少しみたいな、本当にそういう1週間でした」

優勝への道のりが簡単ではないことは十分分かっていた。

「まだトップ10が、トップ5がない状況だったので、いきなり優勝は…。渋野（日向子）さんみたいな、あまりそういう人はいないかなと思っていたので。自分に期待しすぎず、それでもトップ5以上はと思っていました」

序盤から耐えるゴルフが続いた。スタートの1番パー5で3打目の寄せをミスしてオーバー。2メートルのパーパットが残ったが、何とか沈めた。続く2番はピン左12メートルから2メートルまで寄せるのが精いっぱい。それでも、これを決めてパーとした。さらに3番でも80センチのパーパットを沈めた。しかし、4番で第2打をバンカーに入れてしまい、2メートルのパーパットを決めきれずにボギーとした。

なかなかバーディーチャンスをつくれず、ピンチをしのぐゴルフが続いた。

スタート前には姉・優利から連絡を受け「前半はエンジンを温める感じで後半にガッといこう」と励まされた。「その辺（のゲームの組み立て方）は本当に姉が一番知っていると思うので、そういう言葉をもらえて良かった」と振り返った。

史上4組目の姉妹Vは次戦以降に持ち越しとなったが、着実に実現に向かって近づいている実感はある。

「（優勝争いの）緊張感はありましたが、普段のプレーのように、それに近づけてプレーできたかなと思います。1個の目標（5位以内）はクリアできたので、凄いそこは良かったんじゃないかと思います」と収穫を挙げていた。