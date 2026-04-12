【漢字クイズ】「南四十万」はなんて読む？「四十万」の読み方が難しい...！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「南四十万」はなんて読む？

「南四十万」という漢字を見たことはありますか？ 石川県金沢市にある、6文字の地名です。 いったい、「南四十万」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「みなみしじま」でした。 石川県金沢市に位置している南四十万。 そんな南四十万のある金沢市は、日本海側を代表する歴史都市のひとつで、江戸時代には加賀藩前田家の城下町として栄え、「加賀百万石」と呼ばれる豊かな文化が育ちました。 市内には、日本三名園のひとつである「兼六園」や、金沢観光の定番スポット「金沢城」、金沢の風情を色濃く残す「ひがし茶屋街」など、歴史的な街並みや観光地が多く残っていますよ。 あなたはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『地名辞典オンライン』

・『金沢市観光公式サイト』

ライター Ray WEB編集部