【漢字クイズ】「南四十万」はなんて読む？「四十万」の読み方が難しい...！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「南四十万」はなんて読む？
「南四十万」という漢字を見たことはありますか？
石川県金沢市にある、6文字の地名です。
いったい、「南四十万」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「みなみしじま」でした。
石川県金沢市に位置している南四十万。
そんな南四十万のある金沢市は、日本海側を代表する歴史都市のひとつで、江戸時代には加賀藩前田家の城下町として栄え、「加賀百万石」と呼ばれる豊かな文化が育ちました。
市内には、日本三名園のひとつである「兼六園」や、金沢観光の定番スポット「金沢城」、金沢の風情を色濃く残す「ひがし茶屋街」など、歴史的な街並みや観光地が多く残っていますよ。
あなたはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『地名辞典オンライン』
・『金沢市観光公式サイト』
ライター Ray WEB編集部