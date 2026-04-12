“出会って10日婚”梅宮アンナ、新婚生活に密着「この人無理だと思った」出来事も明らかに【30時間限界突破フェス】
【モデルプレス＝2026/04/12】ABEMA（アベマ）が開局10周年を迎えることを記念した特別番組「30時間限界突破フェス」（11日15時〜12日22時）内の企画『ダマってられない女たち 激動人生を生告白SP』を4月12日午前11時より生放送。タレントの梅宮アンナの新婚生活が明らかとなった。
【写真】10日婚話題の53歳タレント、豪華自宅公開
このたび特別番組『30時間限界突破フェス』内にて、番組MCを務めるMEGUMI・剛力彩芽・ヒコロヒーが映像を通してさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観などと照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合う人気バラエティ番組の特別編『ダマってられない女たち 激動人生を生告白SP』を生放送。芸能界復帰後初の生放送となる小島瑠璃子、かつて数々の運気アップ掃除術で主婦を中心に絶大な信頼を集め、日本のテレビから姿を消してから約8年ぶりの生放送出演となる松居一代、乳がん闘病中であることや出会って10日での電撃再婚を公表し、今回が“夫婦揃っては初の生放送”となる梅宮＆世継恭規夫妻、イラン情勢により華やかなドバイ生活が一変した実業家・MALIA.ら波瀾万丈な人生を力強く生きる豪華ゲストが生出演した。
番組では2年前に乳がんステージ3Aを公表し、大きな反響を呼んだ梅宮の新婚生活に密着。昨年5月に出会ってわずか10日での電撃結婚した、世界的ブランドの空間演出やアートディレクションを手がける夫・世継氏との新婚生活に初潜入した。
もともとは世継氏がひとりで暮らしていたと言う都心の一等地にある都高級レジデンスでの暮らしでは、来客用としてきれいに整えられたタオルが並ぶ空間に、梅宮が「“この人無理だ”と思った」と笑いながら振り返る場面も。梅宮は「（夫が）60歳で、私が53歳。このできあがった人たちが、一緒に住みましょうって言った時に、折り合いをどういうふう風につけるか、ずっとそれが私たちのテーマ」と語ったのに対し、世継氏は「こんなに散らかってなかった。もっとキレイだった」ともらす。几帳面でミニマルな美意識を持つ世継氏と、おおらかな性格の梅宮との対照的な価値観が垣間見えるシーンとなった一方で、テンポ良く繰り広げられる夫婦の軽妙なやり取りに、スタジオからは「素敵」「仲良し！」「かわいい！」といった声が上がった。
また、密着の間には2人のさらなる価値観の違いが浮き彫りに。物を極力置かない世継さんの空間づくりに対し、梅宮のクローゼットは服が山積み状態。キッチンではハサミを使わずに袋を開け、中途半端な状態で放置している梅宮に対し、世継氏が「こういうの嫌やねん！」とツッコミを入れる。封筒や袋もすべてきちんとハサミを使って開けるというこだわりを明かし、「なんでこういう事すんのかな…」「作った人に失礼やん」と嘆く場面もあった。そこで梅宮が「私O型なんですよ」と言い訳をすると、すかさず世継氏が「俺もO型やけど！」とツッコむなど、まるで漫才のような掛け合いに、スタジオからは共感の声と笑いが広がった。
VTRの終盤では、亡き父・梅宮辰夫さんの話題に。スタッフから「お父さんに結婚報告したら、なんておっしゃったと思いますか？」と問われた梅宮は、「『世継くん、アンナはやめときなさい』って言うと思う」と笑いながら回答した。一方、梅宮に「『アンナはやめろ』って言われたらどうする？」と問われ、「嫌です、好きだから」と即答した世継氏に、梅宮は「よっちゃん！大好きだよ」と笑顔に。新婚夫婦のストレートな愛のやりとりに、MC陣からも「キャー！！」「キュンなんだけど！」「世継さん素直すぎません！？」といった声が上がった。闘病という困難を乗り越えてきた夫婦の絆が感じられる印象的な密着映像となった。その後、夫婦でスタジオに生出演した梅宮＆世継夫妻はVTRと変わらぬラブラブぶりを披露。MC陣も羨望の眼差しを向ける夫婦トークを展開した。（modelpress編集部）
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◆梅宮アンナ夫婦の新婚生活にカメラが初潜入
このたび特別番組『30時間限界突破フェス』内にて、番組MCを務めるMEGUMI・剛力彩芽・ヒコロヒーが映像を通してさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観などと照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合う人気バラエティ番組の特別編『ダマってられない女たち 激動人生を生告白SP』を生放送。芸能界復帰後初の生放送となる小島瑠璃子、かつて数々の運気アップ掃除術で主婦を中心に絶大な信頼を集め、日本のテレビから姿を消してから約8年ぶりの生放送出演となる松居一代、乳がん闘病中であることや出会って10日での電撃再婚を公表し、今回が“夫婦揃っては初の生放送”となる梅宮＆世継恭規夫妻、イラン情勢により華やかなドバイ生活が一変した実業家・MALIA.ら波瀾万丈な人生を力強く生きる豪華ゲストが生出演した。
もともとは世継氏がひとりで暮らしていたと言う都心の一等地にある都高級レジデンスでの暮らしでは、来客用としてきれいに整えられたタオルが並ぶ空間に、梅宮が「“この人無理だ”と思った」と笑いながら振り返る場面も。梅宮は「（夫が）60歳で、私が53歳。このできあがった人たちが、一緒に住みましょうって言った時に、折り合いをどういうふう風につけるか、ずっとそれが私たちのテーマ」と語ったのに対し、世継氏は「こんなに散らかってなかった。もっとキレイだった」ともらす。几帳面でミニマルな美意識を持つ世継氏と、おおらかな性格の梅宮との対照的な価値観が垣間見えるシーンとなった一方で、テンポ良く繰り広げられる夫婦の軽妙なやり取りに、スタジオからは「素敵」「仲良し！」「かわいい！」といった声が上がった。
◆梅宮アンナ、家事ルール明らかに
また、密着の間には2人のさらなる価値観の違いが浮き彫りに。物を極力置かない世継さんの空間づくりに対し、梅宮のクローゼットは服が山積み状態。キッチンではハサミを使わずに袋を開け、中途半端な状態で放置している梅宮に対し、世継氏が「こういうの嫌やねん！」とツッコミを入れる。封筒や袋もすべてきちんとハサミを使って開けるというこだわりを明かし、「なんでこういう事すんのかな…」「作った人に失礼やん」と嘆く場面もあった。そこで梅宮が「私O型なんですよ」と言い訳をすると、すかさず世継氏が「俺もO型やけど！」とツッコむなど、まるで漫才のような掛け合いに、スタジオからは共感の声と笑いが広がった。
◆梅宮アンナ、梅宮辰夫に結婚報告したら？
VTRの終盤では、亡き父・梅宮辰夫さんの話題に。スタッフから「お父さんに結婚報告したら、なんておっしゃったと思いますか？」と問われた梅宮は、「『世継くん、アンナはやめときなさい』って言うと思う」と笑いながら回答した。一方、梅宮に「『アンナはやめろ』って言われたらどうする？」と問われ、「嫌です、好きだから」と即答した世継氏に、梅宮は「よっちゃん！大好きだよ」と笑顔に。新婚夫婦のストレートな愛のやりとりに、MC陣からも「キャー！！」「キュンなんだけど！」「世継さん素直すぎません！？」といった声が上がった。闘病という困難を乗り越えてきた夫婦の絆が感じられる印象的な密着映像となった。その後、夫婦でスタジオに生出演した梅宮＆世継夫妻はVTRと変わらぬラブラブぶりを披露。MC陣も羨望の眼差しを向ける夫婦トークを展開した。（modelpress編集部）
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