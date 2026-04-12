お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也（55）が12日、TBSの情報番組「上田晋也のサンデーQ」（日曜前11・35）に生出演。放送前に同局「サンデー・ジャポン」（日曜前9・54）出演者と掛け合いをして盛り上げる場面があった。

サンジャポMCのお笑いコンビ「爆笑問題」の太田光、田中裕二と交流の深い上田。番組では前週に続いて「サンデー・ジャポン」の放送終わり直前のスタジオと映像をつないでクロストークを実施した。

上田は「僕昨日太田さんと一緒の仕事で、その仕事のとき毎朝ね、太田さんから“よろしくお願いします”っていうメールを頂くんですよ」と告白。

だが「そのメールを頂く時間が明け方4時半すぎなんですよ」とぶっちゃけ、「迷惑です」とぼやいてみせた。

これに太田は苦笑いで「まず真っ先に上田先生にメールしないと怒られるから」と言い訳し、田中は「本当、おじいちゃんだから。朝4時、4時半に起きちゃうのよ」と補足説明した。

上田は「なんで寝ないんだ！歌舞伎町か！もっと寝ろ！」とツッコミを入れて笑わせた。