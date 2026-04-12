【横浜・中華街グルメ】注目5店の個性あふれる名物メニューをご紹介。忘れられない1皿を味わってみて
◆【横浜・中華街グルメ】注目5店の個性あふれる名物メニューをご紹介。忘れられない1皿を味わってみて
横浜・中華街偏愛ライターが選び抜いた「間違いない」お店たち。今回は中華街の個性たっぷりな1皿を提供する5つのお店をピックアップ。
上／生ウニの中華風茶碗蒸し3,500円。写真は2〜3人前。ウニの量とコスパのよさに驚き、一度味わったらまた食べたくなること必至のおいしさ。卵の白身と海鮮で作る白い茶碗蒸しも 下／にぎやかな路地の一角に位置
舌の上でとろりと溶けるウニと卵の贅沢な邂逅
家族経営の小さな店ながら、味のよさで長年愛される隠れた名店・牡丹園 。どっさりウニをのせた茶碗蒸しは30年以上続く名物で、ふるっふるのなめらかな口溶けと、舌いっぱいにあふれる中華スープのうまみにうっとり。ほんのり火を入れたウニは生臭みなく、甘みもアップ。まるでスープを飲んでいるような、じんわり体にしみいるおいしさ。
スポットデータ｜牡丹園（ボタンエン）
TEL.045-651-9168
住所／神奈川県横浜市中区山下町147
営業時間／11:30〜14:00（13:30LO） 17:00〜20:30（20:00LO） 土・日・祝11:30〜20:30（20:00LO）
定休日／月（祝の場合営業、前後不定休）
価格例／生ウニの中華風茶碗蒸し3,500円
アクセス／元町・中華街駅より徒歩6分
上／美人海老の香港風土鍋焼き2,200円。甘みの強い美人海老に、パクチーやエシャロットなど香りのいい野菜がたっぷりで女性に大人気 下／大型店だが入りやすく、グリーンをアクセントに利かせた内装がモダン
音も香りもおいしい香港伝統の一品
郷土色豊かな広東・福建料理と、工夫をこらした創作中華が味わえる店・桂宮 。パチパチと音を立てて運ばれてきた土鍋のふたを開けると、食欲をそそる香りがわっと立ち上る。たっぷりの香味野菜と、海のルビーと称される北海道産の希少な“美人海老”を高温で焼いて一気にうまみを閉じ込めた新名物。香ばしくも甘いエビの味わいに、舌も心も歓喜する。
スポットデータ｜桂宮（ケイキュウ）
TEL.045-226-5088
住所／神奈川県横浜市中区山下町151
営業時間／11:00〜22:00（21:30LO）
定休日／月（祝の場合翌休）
※4月〜水休
価格例／美人海老の香港風土鍋焼き2,200円
アクセス／元町・中華街駅より徒歩5分
上／アフタヌーンティーセット1,688円。ハイビスカスティーか高山茶（台湾の烏龍茶）が選べる。スイーツはサクサクのミルフィーユエッグタルトか鉄観音カヌレのどちらかが登場。 下／週末は行列必至店。平日はゆったり過ごせるのも魅力
もちもちの水餃子とスイーツの競演
全国的にも有名なココナッツだれで食べる水餃子の人気店山東2号店 に、なんとアフタヌーンティーが新登場！ 定番、セロリ、桃肌の3種の水餃子がすべて揃い、海老チリや棒棒鶏、焼売など王道中華のセイボリーも。フランスで腕を磨いた台湾人シェフが作る新名物のスイーツにごまだんごと大満足の組み合わせ。平日13〜17時限定のお得なセットを楽しんで。
スポットデータ｜山東2号店（サントンニゴウテン）
TEL.045-212-1198
住所／神奈川県横浜市中区山下町143-3招ビル
営業時間／11:00 〜 23:00（22:30LO）
定休日／なし
価格例／アフタヌーンティーセット1,688円
アクセス／石川町駅より徒歩6分
上／檸檬鶏2,420円は、揚げ物だけれど軽やかな食べ心地で、ボリュームがあるのにぺろりと完食 下／2021年にリニューアルした清潔感のある店内
甘酸っぱくも爽やかなレモンあんがたっぷり
昔ながらの純広東料理が食べられることから、地元のファンも多く訪れる家庭的な店・吉兆 。檸檬鶏は創業以来の人気メニューで、さっくり揚げたチキンに甘酸っぱい餡をとろ〜り絡めたひと皿。鶏スープにレモン汁を加えた餡は、爽やかな酸味とうまみがジューシーな揚げ鶏にぴったり。食欲の湧く香りと味わいでごはんも進むし、お酒にも合う万能選手！
スポットデータ｜吉兆（キッチョウ）
TEL.045-651-9157
住所／神奈川県横浜市中区山下町164
営業時間／11:30〜20:30（20:00LO）
定休日／月（祝の場合翌休）
価格例／檸檬鶏2,420 円
アクセス／元町・中華街駅より徒歩3分
上／チャーシュー＆皮付き豚バラ肉の焼物2,970円。人気の焼物2品を1皿に。肉の滋味をぎゅっと閉じ込めた伝統の味をぜひ 下／老舗が放つ風格とあたたかなもてなし。窓枠や円卓などレトロかわいい意匠にも注目を
明治時代から作り続ける中華街を代表する名物
こんがり焼けた家アヒル鴨が店先に並ぶ中華街らしさ満点の光景として知られる明治期創業の老舗・同發本館。毎朝窯で焼きあげる豚や家鴨の焼物に、香辛料や酒に漬け込んだ鹵水（ロースイ）料理が秘伝の名物。テイクアウトもできるが、皮付きバラ肉の感動のサクッと感は店内ならではのお楽しみ。ナッツをつまみながらうまみが凝縮したチャーシューを味わうのも乙。
スポットデータ｜同發 本館（ドウハツ ホンカン）
TEL.045-681-7273
住所／神奈川県横浜市中区山下町148
営業時間／11:30〜15:00（14:30LO） 17:00〜21:30（20:30LO） 土・日・祝11:00〜21:30（20:30 LO）
定休日／水（祝の場合営業）
価格例／チャーシュー＆皮付き豚バラ肉の焼物2,970 円
アクセス／元町・中華街駅より徒歩4分
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横浜・中華街偏愛ライターが選び抜いた「間違いない」お店たち。今回は中華街の個性たっぷりな1皿を提供する5つのお店をピックアップ。
上／生ウニの中華風茶碗蒸し3,500円。写真は2〜3人前。ウニの量とコスパのよさに驚き、一度味わったらまた食べたくなること必至のおいしさ。卵の白身と海鮮で作る白い茶碗蒸しも 下／にぎやかな路地の一角に位置
舌の上でとろりと溶けるウニと卵の贅沢な邂逅
家族経営の小さな店ながら、味のよさで長年愛される隠れた名店・牡丹園 。どっさりウニをのせた茶碗蒸しは30年以上続く名物で、ふるっふるのなめらかな口溶けと、舌いっぱいにあふれる中華スープのうまみにうっとり。ほんのり火を入れたウニは生臭みなく、甘みもアップ。まるでスープを飲んでいるような、じんわり体にしみいるおいしさ。
スポットデータ｜牡丹園（ボタンエン）
TEL.045-651-9168
住所／神奈川県横浜市中区山下町147
営業時間／11:30〜14:00（13:30LO） 17:00〜20:30（20:00LO） 土・日・祝11:30〜20:30（20:00LO）
定休日／月（祝の場合営業、前後不定休）
価格例／生ウニの中華風茶碗蒸し3,500円
アクセス／元町・中華街駅より徒歩6分
上／美人海老の香港風土鍋焼き2,200円。甘みの強い美人海老に、パクチーやエシャロットなど香りのいい野菜がたっぷりで女性に大人気 下／大型店だが入りやすく、グリーンをアクセントに利かせた内装がモダン
音も香りもおいしい香港伝統の一品
郷土色豊かな広東・福建料理と、工夫をこらした創作中華が味わえる店・桂宮 。パチパチと音を立てて運ばれてきた土鍋のふたを開けると、食欲をそそる香りがわっと立ち上る。たっぷりの香味野菜と、海のルビーと称される北海道産の希少な“美人海老”を高温で焼いて一気にうまみを閉じ込めた新名物。香ばしくも甘いエビの味わいに、舌も心も歓喜する。
スポットデータ｜桂宮（ケイキュウ）
TEL.045-226-5088
住所／神奈川県横浜市中区山下町151
営業時間／11:00〜22:00（21:30LO）
定休日／月（祝の場合翌休）
※4月〜水休
価格例／美人海老の香港風土鍋焼き2,200円
アクセス／元町・中華街駅より徒歩5分
上／アフタヌーンティーセット1,688円。ハイビスカスティーか高山茶（台湾の烏龍茶）が選べる。スイーツはサクサクのミルフィーユエッグタルトか鉄観音カヌレのどちらかが登場。 下／週末は行列必至店。平日はゆったり過ごせるのも魅力
もちもちの水餃子とスイーツの競演
全国的にも有名なココナッツだれで食べる水餃子の人気店山東2号店 に、なんとアフタヌーンティーが新登場！ 定番、セロリ、桃肌の3種の水餃子がすべて揃い、海老チリや棒棒鶏、焼売など王道中華のセイボリーも。フランスで腕を磨いた台湾人シェフが作る新名物のスイーツにごまだんごと大満足の組み合わせ。平日13〜17時限定のお得なセットを楽しんで。
スポットデータ｜山東2号店（サントンニゴウテン）
TEL.045-212-1198
住所／神奈川県横浜市中区山下町143-3招ビル
営業時間／11:00 〜 23:00（22:30LO）
定休日／なし
価格例／アフタヌーンティーセット1,688円
アクセス／石川町駅より徒歩6分
上／檸檬鶏2,420円は、揚げ物だけれど軽やかな食べ心地で、ボリュームがあるのにぺろりと完食 下／2021年にリニューアルした清潔感のある店内
甘酸っぱくも爽やかなレモンあんがたっぷり
昔ながらの純広東料理が食べられることから、地元のファンも多く訪れる家庭的な店・吉兆 。檸檬鶏は創業以来の人気メニューで、さっくり揚げたチキンに甘酸っぱい餡をとろ〜り絡めたひと皿。鶏スープにレモン汁を加えた餡は、爽やかな酸味とうまみがジューシーな揚げ鶏にぴったり。食欲の湧く香りと味わいでごはんも進むし、お酒にも合う万能選手！
スポットデータ｜吉兆（キッチョウ）
TEL.045-651-9157
住所／神奈川県横浜市中区山下町164
営業時間／11:30〜20:30（20:00LO）
定休日／月（祝の場合翌休）
価格例／檸檬鶏2,420 円
アクセス／元町・中華街駅より徒歩3分
上／チャーシュー＆皮付き豚バラ肉の焼物2,970円。人気の焼物2品を1皿に。肉の滋味をぎゅっと閉じ込めた伝統の味をぜひ 下／老舗が放つ風格とあたたかなもてなし。窓枠や円卓などレトロかわいい意匠にも注目を
明治時代から作り続ける中華街を代表する名物
こんがり焼けた家アヒル鴨が店先に並ぶ中華街らしさ満点の光景として知られる明治期創業の老舗・同發本館。毎朝窯で焼きあげる豚や家鴨の焼物に、香辛料や酒に漬け込んだ鹵水（ロースイ）料理が秘伝の名物。テイクアウトもできるが、皮付きバラ肉の感動のサクッと感は店内ならではのお楽しみ。ナッツをつまみながらうまみが凝縮したチャーシューを味わうのも乙。
スポットデータ｜同發 本館（ドウハツ ホンカン）
TEL.045-681-7273
住所／神奈川県横浜市中区山下町148
営業時間／11:30〜15:00（14:30LO） 17:00〜21:30（20:30LO） 土・日・祝11:00〜21:30（20:30 LO）
定休日／水（祝の場合営業）
価格例／チャーシュー＆皮付き豚バラ肉の焼物2,970 円
アクセス／元町・中華街駅より徒歩4分
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