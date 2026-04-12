J1百年構想リーグ地域リーグ第10節 横浜FM 1（0-1）3 FC東京

15:04キックオフ 日産スタジアム 入場者数 23,570人

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試合開始早々から横浜FMがボールを支配して攻め続けた。40分までのボール保持率はホームチームが57パーセントと、松橋力蔵監督のチームを押し続ける。しかし45分、ボールロストからロングカウンターを許すと佐藤恵允が先制点。さらに64分、またしてもカウンターで今度はマルセロ・ヒアンが決めて2点目を奪う。74分、加藤蓮がミドルシュートを叩き込んで1点差としたが、79分、FKからのオウンゴールで再び2点差となり勝敗は確定した。横浜FMの経験の少なさとともに、松橋監督が「バリエーションが増えてきた」というFC東京の、ボール保持でもカウンターでも勝利を挙げることができるようになった成長ぶりが見えた試合だった。