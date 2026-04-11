◆プロボクシング ▽スーパーフライ級（５２・１キロ以下）１０回戦 ＷＢＣ同級１位・坪井智也 （無効試合） ＷＢＣ同級６位ペドロ・ゲバラ（４月１１日、東京・両国国技館）

前ＷＢＯアジアパシフィック・バンタム級王者でＷＢＣ世界スーパーフライ級（５２・１キロ以下）１位・坪井智也（３０）＝帝拳＝が元世界２階級制覇王者でＷＢＣ世界同級６位ペドロ・ゲバラ（３６）＝メキシコ＝と対戦。２回、偶然のバッティングでゲバラがリング上で大の字となり、試合続行不能に。ルールにより、無効試合となった。坪井の、２０２５年３月のプロデビュー以来の連勝は３で止まった。

戦績は坪井が３勝（２ＫＯ）１無効試合、ゲバラが４３勝（２２ＫＯ）５敗２分け１無効試合。

「映像は何本も見ている。不用意なパンチには気をつけたい。メキシカンらしく、多彩な感じも受ける。尊敬の念を持って圧倒して勝ちたい。何もさせない」。総胸に秘めてリングに向かった坪井。初回は速いジャブを打ち込み、連打で元世界王者の足を何度も止めた。「相手の息が上がっている。やりづらいだろうなと思っていた」。坪井は、続く２回も積極的に前に出た。ところが、まさかの結末が待っていた。

突っ込んできたゲバラのパンチをかわしてかがんだ坪井の頭がゲバラの顔にヒット。元世界王者は顔をゆがめ、くずれ落ちた。心配そうに見つめる坪井に、ゲバラはキャンバスの上で苦痛に顔をゆがめた。レフェリーが休憩を取ったが回復せず、ゲバラは大の字に。心配そうにＷＢＣのスライマン会長がリングサイドからのぞき込んだが、元世界王者は立ち上がることができず、医師の判断を仰いだレフェリーは、試合終了を宣言するしかなかった。一度、２回負傷引き分けと宣告されたが、無効試合と訂正された。担架で運ばれたゲバラは、ドクターカーで病院に搬送された。

「練習してきたことをだすこともなく、試合が終わった。残念な気持ちもあるが、ゲバラ選手の容体が心配。僕はケガなかったので、その部分はよかった…」と坪井。昨年３月、プロボクサーとして初めて登場した両国国技館に、１年１か月ぶりに戻って来た。この１年で世界ランキング１位ににまで上り詰めたものの、全勝ストップとなった坪井は「戦績のことは何も気にしていないが、楽しみにしていた試合ができなかったのがショックだった」と振り返った。

１９９５年度生まれの“黄金世代”の一人だ。２０２１年世界選手権金メダリストで、アマ戦績は１０６勝（１０ＫＯ・ＲＳＣ２５敗）。２５年３月にプロデビューし、同年６月にプロ２戦目でＷＢＯアジアパシフィック王座を獲得した。同年１１月の３戦目では元世界王者カルロス・クアドラス（メキシコ）に８回ＴＫＯ勝ちした。現在、スーパーフライ級（５２・１キロ以下）で、ＷＢＣ＆ＷＢＯ１位、ＷＢＡ５位、ＩＢＦ１０位と主要４団体全てに世界ランキング入りしている。

３月で３０歳になった。だが「特にないですね。ずっとこんな感じでボクシングをやってきたので。デビューして１年でここまで来させてもらったのはチームのおかげ。次の試合も感謝の気持ちで頑張りたい」。ＷＢＣ世界バンタム級王者の井上拓真（大橋）、ＷＢＡ世界同級王者・堤聖也（角海老宝石）、元ＷＢＣ世界フライ級王者・比嘉大吾（志成）、元ＷＢＡ世界同級王者ユーリ阿久井政悟（倉敷守安）らと同じ１９９５年度生まれの“黄金世代”。かかる期待は大きい。

現在、スーパーフライ級はＷＢＡ、ＷＢＣ、ＷＢＯ統一王者ジェシー・ロドリゲス（２６）＝米国／帝拳＝とＩＢＦ王者ウィリバルド・ガルシア（３６）＝メキシコ＝がトップに君臨。だが、ロドリゲスが噂されるようにバンタム級（５３・５キロ以下）へ転向すれば、一気に世界王者への道が広がる。「次へ向けてすぐに試合をやりたいですが…。しっかりとやるべきことを明確にして、コツコツとやっていきたい」と坪井。焦らず、勝利を挙げて、世界に挑む機会を引き寄せる。