1枚でイマドキ女子に♡ スタイリストが教える【最新トレンド】アイテム特集
センスのいい人は、この春どんなアイテムに注目しているの…？そこで今回は、Rayで活躍するスタイリストが気になる「スポーティアイテム＆ランジェリーキャミ」をご紹介します。おすすめのスタイリングも教えてくれたので、ぜひチェックして真似してね♡
春、頼れるおしゃれの相棒Key Word
センスのいい人が答えた
センスのいい人がこの春気になっている最新トレンドをピックアップ。あなたの「頼れる名品」になる春アイテムがきっと見つかるはず♡
Item スポーティなアイテムはガーリーブランドで探すべき
Rayブランドのスポアイテムがこの春面白い。スポーツメーカーコラボや、機能性を追求した素材など本格的かつ甘い仕様でハイブリット。
スタイリスト・城田望さん
「スポアイテム初心者さんは、ほどよく甘いディテールがMIXされたガーリーブランド発のアイテムがねらい目！手持ちの甘い服とも即マッチします」
【a】白ブルゾン 26,400円／ HONEY MI HONEY
▶︎撥水性にこだわったフリルやウエスト切り替えがほんのり甘いウインドブレーカー。
【b】スエットオフショルトップス 10,450円、スエットスカート 10,450円／ともにCOCO DEAL（ココ ディール）
▶︎Reebookのワンポイントロゴが◎。
Item ランジェリーキャミがマルチに使える！
春の展示会でランジェリーライクなお洋服が続々登場中！使い勝手のよさを重視するなら、サテンキャミ一択なんだとか！
スタイリスト・稲葉有理奈さん
「1枚あると今ドキ感が出るランキャミ。インナーとしてチラ見せしたり、ビスチエのようにトップスに重ねたり、実は使い勝手もいいんです」
【c】ブルーサテンキャミソール 5,290円／ ZARA（ ザラ）
▶︎爽やかなカラー選びで春らしく。
【d】黒サテンキャミソール 2,490円／神戸レタス
▶︎お尻が隠れるロング丈で大人っぽく。
撮影／林真奈
Ray編集部 副編集長 小田和希子