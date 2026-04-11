1枚でイマドキ女子に♡ スタイリストが教える【最新トレンド】アイテム特集

センスのいい人は、この春どんなアイテムに注目しているの…？そこで今回は、Rayで活躍するスタイリストが気になる「スポーティアイテム＆ランジェリーキャミ」をご紹介します。おすすめのスタイリングも教えてくれたので、ぜひチェックして真似してね♡

センスのいい人がこの春気になっている最新トレンドをピックアップ。あなたの「頼れる名品」になる春アイテムがきっと見つかるはず♡

Item スポーティなアイテムはガーリーブランドで探すべき

Rayブランドのスポアイテムがこの春面白い。スポーツメーカーコラボや、機能性を追求した素材など本格的かつ甘い仕様でハイブリット。

スタイリスト・城田望さん

「スポアイテム初心者さんは、ほどよく甘いディテールがMIXされたガーリーブランド発のアイテムがねらい目！手持ちの甘い服とも即マッチします」

【a】白ブルゾン 26,400円／ HONEY MI HONEY

▶︎撥水性にこだわったフリルやウエスト切り替えがほんのり甘いウインドブレーカー。

【b】スエットオフショルトップス 10,450円、スエットスカート 10,450円／ともにCOCO DEAL（ココ ディール）

▶︎Reebookのワンポイントロゴが◎。