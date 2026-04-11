タレントの上沼恵美子が自身のYouTubeチャンネル「上沼恵美子ちゃんねる」に出演し、世の夫達に「もうちょっと手伝え」「一緒にやって下さい」と家事を妻に任せきりにしないように呼びかけた。



【写真】やさしそうな笑みを浮かべる上沼恵美子の夫

同番組は4日に配信され、寿命の話題になった。上沼は、結婚から50年を迎える金婚式が増えてきたことに触れ、「奥さん大変と思います」と切り出した。「50年、同じ相手で。わたしは彼が好きよ、旦那が好きよと言う人もいるでしょう。大変なのは奥さんよ。女の方よ。男って、金婚式むかえるような夫ってそういう昭和の男やからね。昭和というのは男が上で女が家を守って。当たり前のように女が家事をして。今までの人は大変やったと思う。長生きしたからっていいもんじゃないのよ」と長寿がすなわち幸せとは限らないと話した。



上沼は「長生きするおっさん、夫はもうちょっと手伝えよ。当たり前のことをやってください。大きな荷物を持てとか、階段ふけとか言わんけど、男ならではのやらなければいけないこととか。ほんまですよ。一緒にやってください。女は定年ないねんから。その辺は考えてもらいたい」と家事に終わりはないことを強く訴えた。



（よろず～ニュース編集部）