俳優の松山ケンイチが、共演女優に「恋をしていました」と１８年越しに“告白”した。

１０日放送のＴＢＳ系「Ａ―Ｓｔｕｄｉｏ＋」（金曜・後１１時）は女優の永作博美がゲスト。永作と松山は現在放送中の同局系「時すでにおスシ！？」（火曜・後１０時）に出演。２００８年の映画「人のセックスを笑うな」（井口奈己監督）以来、１８年ぶりに共演している。

番組スタッフは、松山にアンケートを実施。それを知った永作は「すみません、こういうの嫌いなんですよ、あの人、よくやりましたね。ハハハ」と笑い、司会の藤ヶ谷太輔は「たくさん書いていただいて」と内容を読み上げた。

永作の印象は変わった？という問いに、松山は「２００８年の映画共演以来、前回共演させていただいた当時、永作さんはおそらく３７歳頃で」と、１８年前の映画を回顧。そして「僕は今４１歳で、当時の永作さんの年齢を超えています。（当時の永作は）精神的に自立した成熟した女性と感じていました」と当時の感想を明かした。

続けて「成熟した大人になりたいと思いながら、今でも未熟な僕ですが、あの当時はあこがれもあり、恋をしていました」と衝撃告白。それを聞いた永作は目を細めながら「ハッハッハッハ！恥ずかし」と大笑い。司会の笑福亭鶴瓶は「多いよ、永作に恋してるの」とうなずいた。