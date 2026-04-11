初めてのひとり暮らしや慣れない仕事などで、4月は困りごとやトラブルが起きがちです。新生活で失敗したあれこれを、街頭で調査しました。引っ越し直後で寝具がない、新人時代に会社の電話応対がうまくできないなど、苦い思い出が続々と明かされました。

■転居先に布団がない…寒さ対策は？

20代男性の失敗談です。2年前、名古屋から急な転勤で東京へ来た際、引っ越しで布団がないという事態に見舞われました。

「薄っぺらいタオル1枚で、床で腰を痛めながら寝ていました」。転勤の辞令が急すぎて、転居日に布団が届かなかったそう。電気も通っていない部屋で、寒さに耐え切れず見つけたものがあります。

「段ボールが1箱だけあったんですよ。段ボールをかぶせました。あたたかかった。幸せでした。すごくあたたかかった」

■「引っ越し先に運んだ机が…」

30代の女性にも、引っ越しでの失敗談がありました。「新居がひとり暮らし用の小さい家だったので、家具が入り口に入らなくて、引き取り業者にお金を払って処分した」

実家から運んだ机がドアよりも大きく、泣く泣く処分することに。そんな机には、幼い頃からの思い出がありました。

「小学校入った時に両親に買ってもらって、ずっと大切に使っていた机だったので、ショックが大きかったですね」。この女性は、隣にいた30代の男性と一緒に暮らすため、近々引っ越しをするといいます。

しかし男性は「内見は簡単にしかしてないので、ちょっと心配ですね。祈るだけですね」と言います。女性も「さすがに今回は大丈夫だと思っているんですけど…」と笑います。

■会社の先輩だった妻から指導が

50代の夫婦に聞きました。夫には20年以上前、同じ職場の先輩だった妻に言われたことがあります。新入社員の時、会社の電話に出なかったそうです。

後輩だった夫

「電話がなっているの気づかなかったんですよ。パソコンを覚えるのに一生懸命で。そしたら先輩（妻）がツカツカとやってきて、『電話出るのも新人の仕事なんで、電話出てください』って言われて」

慣れないパソコンに集中しすぎて、教育係だった妻から指導されたそう。

■夫が初めて電話に出ると事件が…

その後、夫が初めて電話に出ると事件が起きました。「会社名を言ったら、英語がダーーと流れてきたんです。英語は想定外だったんで、切っちゃったんですよ」

予想外の相手に驚き、思わず電話を切ってしまいました。この対応に、当時先輩だった妻からさらなる指導が入りました。「今度かかってきたら、『ジャストモーメントプリーズ』と言って保留にしてね、と教えました」

夫

「先に言ってくれればそうやったんだけど…」

妻

「まさか1本目で外国人からとは夢にも思わないじゃないですか」

取材班が「誰の失敗ですか？」と聞くと、夫は「こっち」と妻を指差して笑いました。今となっては、出会った頃のいい思い出だそうです。

■「オートロックが閉まって…」

3人組のうちの女性1人（30代）は、20代の時の失敗談を教えてくれました。「ひとり暮らしのアパートで、朝4時にゴミを出そうと思って、パジャマのままゴミだけ持って出ちゃったら、オートロックが閉まっちゃって入れなくなっちゃって」

15年以上前にひとり暮らしを始めた頃、鍵を持たずに閉め出され、あたふた。そこに現れたヒーローがいました。

「新聞屋さんが通ってくれて。『どうしたんですか？』と声掛けられて、『オートロック閉まって入れなくなったんです』と話したら、新聞屋さんがはしごを見つけてきて、『おさえているので登ってください！』と言われて。2階に登って部屋にたどり着きました」

■カギの大切さを思い知った経験に

カギの大切さを知ったのもつかの間…。

女性

「お礼にお茶を渡して、『ありがとうございました。本当に命の恩人です』って言って…。（その時のドアは）大丈夫、石でおさえた。お茶を持っていかなきゃって思いすぎて、カギを持っていくの忘れちゃいました」

この日を境に、必ずカギを持って出ることが習慣になったそうです。

（2026年4月6日『news every.』より）