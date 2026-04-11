日本サッカー界に新たな歴史!! 女子ビーチサッカー選抜が日の丸背負って国際大会初出場、衝撃ゴールで初勝利
ビーチサッカー日本女子選抜が女子アカプルコビーチサッカーカップに出場している。日本ビーチサッカー連盟(JBSF)によれば女子ビーチサッカーで日の丸を着用して臨む初の国際大会だといい、現地時間9日の初戦では4-0の快勝を飾った。
日本は女子ビーチサッカーに代表チームを有していないなか、2024年に「B.S.NADESHIKO」の名称で女子選抜チームを組んで国際大会に初出場した。ただ当時は日本の国旗を着用せず、独自のエンブレムで臨んでいた。
それでも今回、通称「なみひめジャパン」のビーチサッカー日本女子選抜を結成し、初めて日の丸を背負ってメキシコで開催される国際大会に出場することが決定。9日に初陣となるメキシコ戦を戦った。
国歌斉唱時には感極まる様子を見せる選手もいたなかで試合に臨むと、藤澤真凜がキックオフシュートをゴール右上に突き刺す衝撃的な幕開け。これには現地実況も「日本が史上初の国際試合オープニングキックで得点した!! 信じられますか? 歴史が生まれた!」と絶叫していた。
日本は高山晴音が追加点を奪うと、藤澤はさらに2点を決めてハットトリックを達成。また、守備面でもクリーンシートを果たして歴史的な一戦を4-0の完封勝利で飾った。ビーチサッカーの普及などを行う国際組織のビーチサッカー・ワールドワイドは公式サイトを通じて「日本が記憶に残るようなデビュー戦のパフォーマンスを見せた」とレポートし、JBSFも「日本女子ビーチサッカー界、日の丸を背負っての歴史的初勝利を挙げました」と伝えている。
続く10日のブラジル戦は1-3の惜敗に終わったが、日本サッカー界にとっても新たな一歩。11日にはアメリカ戦を予定している。
なお男子はビーチサッカー日本代表チームがあり、2021年にはビーチサッカーワールドカップで準優勝の快挙を成し遂げた。今年11月にはタイ開催のアジアカップを予定している。
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日本は女子ビーチサッカーに代表チームを有していないなか、2024年に「B.S.NADESHIKO」の名称で女子選抜チームを組んで国際大会に初出場した。ただ当時は日本の国旗を着用せず、独自のエンブレムで臨んでいた。
国歌斉唱時には感極まる様子を見せる選手もいたなかで試合に臨むと、藤澤真凜がキックオフシュートをゴール右上に突き刺す衝撃的な幕開け。これには現地実況も「日本が史上初の国際試合オープニングキックで得点した!! 信じられますか? 歴史が生まれた!」と絶叫していた。
日本は高山晴音が追加点を奪うと、藤澤はさらに2点を決めてハットトリックを達成。また、守備面でもクリーンシートを果たして歴史的な一戦を4-0の完封勝利で飾った。ビーチサッカーの普及などを行う国際組織のビーチサッカー・ワールドワイドは公式サイトを通じて「日本が記憶に残るようなデビュー戦のパフォーマンスを見せた」とレポートし、JBSFも「日本女子ビーチサッカー界、日の丸を背負っての歴史的初勝利を挙げました」と伝えている。
続く10日のブラジル戦は1-3の惜敗に終わったが、日本サッカー界にとっても新たな一歩。11日にはアメリカ戦を予定している。
なお男子はビーチサッカー日本代表チームがあり、2021年にはビーチサッカーワールドカップで準優勝の快挙を成し遂げた。今年11月にはタイ開催のアジアカップを予定している。
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【なみひめJAPAN】Women’s Acapulco Beach Soccer Cup 第1戦 メキシコ女子代表結果— 一般財団法人日本ビーチサッカー連盟 (@JBSF_official) April 10, 2026
️4月10(金)
⏰ 11:00
メキシコ女子代表
https://t.co/TrC3LGKYzU
<試合結果>
ビーチサッカー日本女子選抜 4(3-0、0-0、1-0)0 ビーチサッカーメキシコ女子代表
詳細はこちら
>> https://t.co/7Ju0wjQQpz pic.twitter.com/4nsjOIT1eO