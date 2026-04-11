開催：2026.4.11

会場：オリオールパーク

結果：[オリオールズ] 3 - 6 [ジャイアンツ]

MLBの試合が11日に行われ、オリオールパークでオリオールズとジャイアンツが対戦した。

オリオールズの先発投手はシェーン・バズ、対するジャイアンツの先発投手はランデン・ループで試合は開始した。

3回表、1番 ウィリー・アダメス 7球目を打って右中間スタンドへのホームランでジャイアンツ得点 BAL 0-1 SF

4回表、7番 エリオト・ラモス 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 BAL 0-2 SF、1番 ウィリー・アダメス 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでジャイアンツ得点 BAL 0-3 SF

4回裏、7番 レオディ・タベラス 5球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでオリオールズ得点 BAL 1-3 SF

7回表、5番 ケイシー・シュミット 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでジャイアンツ得点 BAL 1-4 SF、6番 李政厚 3球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでジャイアンツ得点 BAL 1-6 SF

9回裏、1番 ガナー・ヘンダーソン 初球を打ってライトスタンドへのツーランホームランでオリオールズ得点 BAL 3-6 SF

試合は3対6でジャイアンツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はジャイアンツのランデン・ループで、ここまで2勝1敗0S。負け投手はオリオールズのシェーン・バズで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-11 11:06:24 更新