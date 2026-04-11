パソコン工房 秋葉原・大阪日本橋店など6店舗で「周年記念セール」開催！ パーツも記念プライスに
ユニットコムは4月11日、周年を迎える6店舗において「周年記念セール」を開始した。実施期間は4月24日（金）まで。
パソコン工房 秋葉原・大阪日本橋店など6店舗で「周年記念セール」開催！ パーツも記念プライスに
「パソコン工房 秋葉原本店」「パソコン工房 秋葉原パーツ館】」「パソコン工房 大阪日本橋店」「パソコン工房 新前橋店」「パソコン工房 つくば店」「パソコン工房 浜松店」の6店舗において周年記念セールが開催されるという内容。最も長いパソコン工房 大阪日本橋店は23周年を迎えており、これに秋葉原店がいずれも13周年で続いている。
オススメ即納PCやPCパーツ・周辺機器等の日替わりセール商品を数多くラインナップするというセール施策で、セール対象品以外にもeスポーツプロプレイヤーや著名インフルエンサーとのコラボゲーミングPC「LEVEL∞」、カラーバリエーションも選べる「LEVELθ」も並行して販売し、購入時にはアップグレードや出張設定設置サービス、各種便利なサービスの検討も店頭スタッフと行える。
パソコン工房 秋葉原・大阪日本橋店など6店舗で「周年記念セール」開催！ パーツも記念プライスに
「パソコン工房 秋葉原本店」「パソコン工房 秋葉原パーツ館】」「パソコン工房 大阪日本橋店」「パソコン工房 新前橋店」「パソコン工房 つくば店」「パソコン工房 浜松店」の6店舗において周年記念セールが開催されるという内容。最も長いパソコン工房 大阪日本橋店は23周年を迎えており、これに秋葉原店がいずれも13周年で続いている。