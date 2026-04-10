.ENDRECHERI. / 堂本剛 ニューアルバム『new chapter purple』リリース決定！収録曲「Heart of Rainbow」を先行配信

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

.ENDRECHERI. / 堂本剛が、8月12日に約1年半ぶりのパッケージCDアルバム『new chapter purple』をリリースする。

■「Heart of Rainbow」は、出会いと別れが交差する季節に贈る“愛”をテーマにしたエールソング

初回盤A、初回盤B、通常盤、ファンクラブ限定盤の全4形態で届けられる本作は4月10日21時より予約受付を開始。期間中に初回盤A、初回盤B、通常盤を予約すると“クリアスタンド”がもらえる早期予約特典も用意されている。

さらに、4月12日に東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催される『HAPPY BIRTHDAY LIVE「47」』にてアルバムを予約すると、会場限定特典として“プリントメッセージ入りグリーティングカード”がプレゼントされる。

そして、本アルバムに収録される「Heart of Rainbow」が4月22日から先行配信されることが決定。

「Heart of Rainbow」は、新章の幕開けを予感させるミドルファンクチューン。たゆたうようで芯のある歌声に、1980年代を思わせるギターアルペジオや自在に駆け巡るシンセメロディが重なり、さらに斬新なリズムトラックが楽曲を彩る。懐かしさを感じさせながらも、ヒップホップ以降の音楽的系譜を取り込んだ、エモーショナルなサウンドに仕上がっている。

それぞれの道、すべての選択を正解と信じて進めばいい。そんなメッセージを込めた本作は、あらたな境地に立った.ENDRECHERI. / 堂本剛が、出会いと別れが交差する季節に贈る“愛”をテーマにしたエールソング。

4月10日から、特典付きPre-add/Pre-save（配信予約）の受付がスタート。Apple MusicまたはSpotifyにて配信予約をした人には“「Heart of Rainbow」スペシャル待受画像”がプレゼントされる。

また、堂本剛は自身の誕生日である4月10日にインスタライブを実施。先行配信曲「Heart of Rainbow」に込められた大切な想いを堂本剛自身が語る場面も見られ、配信、そしてアルバムの発売がますます楽しみとなる一夜となった。

■リリース情報

2026.04.22 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Heart of Rainbow」

2026.08.12 ON SALE

ALBUM『new chapter purple』

■【画像】プリントメッセージ入りグリーティングカード

■【画像「Heart of Rainbow」スペシャル待受画像

■【画像】「Heart of Rainbow」の配信ジャケット

■関連リンク

.ENDRECHERI. / 堂本剛 OFFICIAL SITE

https://tsuyoshi.in/