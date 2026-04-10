マキシマム ザ ホルモン、ライブ＜地獄絵図＞が「ABEMAプレミアム」にて独占配信スタート。スペシャル映像追加＆衝撃のラストに注目も
マキシマム ザ ホルモンが、主催イベント＜帰ってきた地獄絵図〜コスプレ限定地獄〜＞のライブ映像80分SPをABEMAプレミアムにて独占配信されたことをアナウンスした。
2006年からスタートした、ホルモン主催のライブイベント＜地獄絵図＞。過去には「フルフェイス着用限定」「顔面ストッキング着用限定」「すっぴん女子限定」といった、通常のライブでは考えられないようなユニークかつ過酷な入場条件が設定されるにも関わらず、毎回会場キャパに対して数十倍の応募が殺到するなど、ファンの間で語り継がれてきたイベントだ。
そんな「地獄絵図」が、15年ぶりに＜帰ってきた地獄絵図〜コスプレ限定地獄〜＞として2025年11月4日に復活。当日は会場を埋め尽くすコスプレ観客とともに、まさにタイトル通りの“地獄絵図”が繰り広げられる中、助太刀人としてアイナ・ジ・エンドとanoもサプライズ参戦。
ABEMAプレミアムではこのイベントの模様を独占配信する。自身の映像作品以外で滅多にライブを公開しないホルモンの貴重なライブ映像となる。さらに、ライブ映像だけではない要素も追加されたスペシャルなコンテンツになっているとのことで、その意外な結末をぜひ配信で確かめてほしい。
なお、同ライブの魅力に迫る特別番組『ホルモン究極の縛り単体企画「地獄絵図」15年ぶりの観客全員コスプレ乱痴気ライブ大公開！アイナがボ●ン？ホルモンアレンジの革命道中ダンダダンしてあのちゃんもチェンソーマンキャラになっちゃった無料体験版30分SP！』も無料配信中だ。
◾️配信概要
▼『ホルモン究極の縛り単体企画「地獄絵図」15年ぶりの観客全員コスプレ乱痴気ライブ大公開！アイナがボ●ン？ホルモンアレンジの革命道中ダンダダンしてあのちゃんもチェンソーマンキャラになっちゃったABEMAプレミアムで見放題SP！』
配信URL：https://abema.tv/video/episode/330-23_s1_p1
▼『ホルモン究極の縛り単体企画「地獄絵図」15年ぶりの観客全員コスプレ乱痴気ライブ大公開！アイナがボ●ン？ホルモンアレンジの革命道中ダンダダンしてあのちゃんもチェンソーマンキャラになっちゃった無料体験版30分SP！』
配信URL：https://abema.tv/video/episode/330-23_s1_p101
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（※）2025年11月時点、自社調べ
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