「VIVANT」天才ハッカー役で注目・飯沼愛、芸能事務所「TSUKIMI」所属を発表
【モデルプレス＝2026/04/10】女優の飯沼愛（22）が2026年4月10日、自身のInstagramを更新。芸能事務所「TSUKIMI」に所属することを発表した。
【写真】「VIVANT」“ブルーウォーカー”役22歳美女、堺雅人らと至近距離の緊迫シーン
同月1日、同アカウントにて「今、春からの新しい活動に向けて準備を進めていますので、ご報告できるまで、もう少しお待ちください」と報告していた飯沼は今回「この度、株式会社TSUKIMIに所属することになりました」と発表。「これまで支えていただいた方々への感謝を忘れず、これから出会う方にも応援していただけるよう頑張ります」「改めて、よろしくお願いいたします！」と意気込んだ。
飯沼は2003年8月5日生まれ、香川県出身。2021年、TBSスター育成プロジェクト「私が女優になる日_」で初代グランプリを獲得し、同年10月より同局の「よるおびドラマ」第1弾「この初恋はフィクションです」で主演に抜擢された。同局系「VIVANT」（2023年）では“ブルーウォーカー”と呼ばれる天才ハッカー・太田梨歩を演じ、話題に。2024年にはテレビ朝日系「南くんが恋人！？」でGP帯ドラマ初主演を務めた。
なお、2026年7月から2クール連続で放送される「VIVANT」続編では、太田梨歩役を女優の花岡すみれが務めることが発表されている。（modelpress編集部）
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【写真】「VIVANT」“ブルーウォーカー”役22歳美女、堺雅人らと至近距離の緊迫シーン
◆飯沼愛、芸能事務所「TSUKIMI」所属を発表
同月1日、同アカウントにて「今、春からの新しい活動に向けて準備を進めていますので、ご報告できるまで、もう少しお待ちください」と報告していた飯沼は今回「この度、株式会社TSUKIMIに所属することになりました」と発表。「これまで支えていただいた方々への感謝を忘れず、これから出会う方にも応援していただけるよう頑張ります」「改めて、よろしくお願いいたします！」と意気込んだ。
◆飯沼愛「VIVANT」ハッカー役で話題
飯沼は2003年8月5日生まれ、香川県出身。2021年、TBSスター育成プロジェクト「私が女優になる日_」で初代グランプリを獲得し、同年10月より同局の「よるおびドラマ」第1弾「この初恋はフィクションです」で主演に抜擢された。同局系「VIVANT」（2023年）では“ブルーウォーカー”と呼ばれる天才ハッカー・太田梨歩を演じ、話題に。2024年にはテレビ朝日系「南くんが恋人！？」でGP帯ドラマ初主演を務めた。
なお、2026年7月から2クール連続で放送される「VIVANT」続編では、太田梨歩役を女優の花岡すみれが務めることが発表されている。（modelpress編集部）
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