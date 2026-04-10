【RIZIN】萩原京平「秋元強真みたいにガンガン戦って望んだ試合を実現させる」再起戦に勝利し連戦に意欲
■『大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA』2日前メディアインタビュー（10日・福岡市内ホテル）
第9試合でアバイジャ・カレオ・メヘウラと対戦する萩原京平が、2日後に迫った試合に向けての意気込みや、昨年11月に激闘を繰り広げた秋元強真に対する思いを語った。
【画像】長瀬智也に似てる!? 萩原京平と対戦するメヘウラ
――前日のPayPayドームでの始球式の感想を教えてください。
萩原：めっちゃ楽しかったし、やっぱり緊張しましたね。ファイトウィークって結構やることなくて暇なんで、すごいいい気分転換と刺激をもらえたというか、日曜日の試合をもっと頑張ろうって気持ちになりました。
――対戦相手のメヘウラ選手の印象は。
萩原：キックボクサー上がりで、打撃のタイミングとか破壊力、精度はいいなと思いました。でも、そこも自分がしっかり距離を取って、いつも通りの戦いをすれば、絶対倒せる相手だなと。
――バチバチの打撃戦、KO決着を期待してよろしいでしょうか？
萩原：サブミッションでの勝利が見えるかもしれないですよ（ニヤリ）。それも含めて絶対にフィニッシュはするんで、どういう風に成長してるかっていうのをちょっと見てもらいたいです。
――成長の部分について、ここ2年ほどTRIBE TOKYOで取り組んできたMMAの部分を出そうという気持ちで臨む？
萩原：MMAを出そうということに別にこだわってるわけじゃないんで。TRIBEでやってる練習と同じことをやりたいと思っていて、練習の中ではタイミングでテイクダウンに入ったりもするし、いろいろ考えては来ました。当日はやってきたことは絶対に出ると思ってるんで、自分を信じて自分に負けずにやろうと思ってます。
――この試合に向けて、ジム代表の長南亮さんから言われたことは？
萩原：向こうはアメリカで戦ってる選手なんで、「こっちが挑戦者だということを忘れるな」と。あとは技術的なところで、まずパンチをもらわないとか、細かいことはいろいろ言われました。
――この試合を終えた後の、今年のビジョンや戦いたい相手は？
萩原：ざっくりは考えてるんですけど、まずは日曜日をしっかりクリアしないと、そういうところも見えてこないと思ってます。今週しっかり勝って、そのまま5月（神戸大会）も出たいと思ってるんで、ガンガン試合をして目の前の試合に勝っていけば、自分が望んでる試合が必ず実現されると思ってます。
――デビューイヤーの2020年のようなスパンでやりたい？
萩原：それぐらいのスパンでやりたいし、試合が決まってる生活の方が自分的には充実した毎日を送れるんで。秋元（強真）もガンガン試合して、そこでしっかり結果を出してるんで。自分もそれに負けずに、そういうところから刺激をもらって、昔のようにもっと試合をして、しっかり結果を出さないと意味がないと思ってるんで、「絶対に勝つ」ということにフォーカスして今年はいきたいと思ってます。
――前回の秋元選手との試合は前日までバチバチでしたが、今回はそういうことがありません。メンタル面への影響は？
萩原：特に影響はなくて、前回の試合はたまたまそういう感じになっただけ。そうであってもそうでなくても、特にメンタルの変わりはなく、当日やることは変わんないんで、そんなに影響されることはないですね。
――同じジムの後藤丈治選手と一緒にキャンプを乗り越えてきたと思います。試合順として萩原選手がつなぐ形になりますが、チームとしての意識は強いですか？
萩原：そうですね。僕の前にも一人、（宮川）日向っていう後輩が出るんで、まず日向が勝って、僕につないでもらって、僕もしっかり勝って丈治につないで、全員で勝って、夜中に3人でラーメン食べに行こうと話してます（笑）。
――今大会に出場するパトリッキー（・ピットブル）選手とは、海外修行時に交流があったと思いますが、その後も連絡は取っていますか？
萩原：定期的には取ってないですけど、たまにインスタのDMでやり取りしたりします。今回はまだ会えてないんで、明日の計量の時に久しぶりに会えるなと思って楽しみです。
―― 昨日ホークスのユニフォームで始球式をされましたが、元々ホークスファンだったのですか？
萩原：全然違います（笑）。昨日からホークスファンになったわけでもないですし、できれば次は甲子園でやらせてください。
――TRIBEの選手が次々と勝ったりベルトを巻いています。その中での練習や、今回の試合へのモチベーションは？
萩原：TRIBEのみんなが試合で結果を残して、ベルトがめっちゃ増えてきてるんで、そういう中での焦りというか、そういうのはやっぱりあります。自分もしっかり結果を出して、みんなに追いつかないと置いていかれるなっていう不安はたまにありましたけど、自分を信じてるんで、絶対いい結果を出して、みんなに追いつけたらいいなと思ってます。
第9試合でアバイジャ・カレオ・メヘウラと対戦する萩原京平が、2日後に迫った試合に向けての意気込みや、昨年11月に激闘を繰り広げた秋元強真に対する思いを語った。
【画像】長瀬智也に似てる!? 萩原京平と対戦するメヘウラ
――前日のPayPayドームでの始球式の感想を教えてください。
萩原：めっちゃ楽しかったし、やっぱり緊張しましたね。ファイトウィークって結構やることなくて暇なんで、すごいいい気分転換と刺激をもらえたというか、日曜日の試合をもっと頑張ろうって気持ちになりました。
萩原：キックボクサー上がりで、打撃のタイミングとか破壊力、精度はいいなと思いました。でも、そこも自分がしっかり距離を取って、いつも通りの戦いをすれば、絶対倒せる相手だなと。
――バチバチの打撃戦、KO決着を期待してよろしいでしょうか？
萩原：サブミッションでの勝利が見えるかもしれないですよ（ニヤリ）。それも含めて絶対にフィニッシュはするんで、どういう風に成長してるかっていうのをちょっと見てもらいたいです。
――成長の部分について、ここ2年ほどTRIBE TOKYOで取り組んできたMMAの部分を出そうという気持ちで臨む？
萩原：MMAを出そうということに別にこだわってるわけじゃないんで。TRIBEでやってる練習と同じことをやりたいと思っていて、練習の中ではタイミングでテイクダウンに入ったりもするし、いろいろ考えては来ました。当日はやってきたことは絶対に出ると思ってるんで、自分を信じて自分に負けずにやろうと思ってます。
――この試合に向けて、ジム代表の長南亮さんから言われたことは？
萩原：向こうはアメリカで戦ってる選手なんで、「こっちが挑戦者だということを忘れるな」と。あとは技術的なところで、まずパンチをもらわないとか、細かいことはいろいろ言われました。
――この試合を終えた後の、今年のビジョンや戦いたい相手は？
萩原：ざっくりは考えてるんですけど、まずは日曜日をしっかりクリアしないと、そういうところも見えてこないと思ってます。今週しっかり勝って、そのまま5月（神戸大会）も出たいと思ってるんで、ガンガン試合をして目の前の試合に勝っていけば、自分が望んでる試合が必ず実現されると思ってます。
――デビューイヤーの2020年のようなスパンでやりたい？
萩原：それぐらいのスパンでやりたいし、試合が決まってる生活の方が自分的には充実した毎日を送れるんで。秋元（強真）もガンガン試合して、そこでしっかり結果を出してるんで。自分もそれに負けずに、そういうところから刺激をもらって、昔のようにもっと試合をして、しっかり結果を出さないと意味がないと思ってるんで、「絶対に勝つ」ということにフォーカスして今年はいきたいと思ってます。
――前回の秋元選手との試合は前日までバチバチでしたが、今回はそういうことがありません。メンタル面への影響は？
萩原：特に影響はなくて、前回の試合はたまたまそういう感じになっただけ。そうであってもそうでなくても、特にメンタルの変わりはなく、当日やることは変わんないんで、そんなに影響されることはないですね。
――同じジムの後藤丈治選手と一緒にキャンプを乗り越えてきたと思います。試合順として萩原選手がつなぐ形になりますが、チームとしての意識は強いですか？
萩原：そうですね。僕の前にも一人、（宮川）日向っていう後輩が出るんで、まず日向が勝って、僕につないでもらって、僕もしっかり勝って丈治につないで、全員で勝って、夜中に3人でラーメン食べに行こうと話してます（笑）。
――今大会に出場するパトリッキー（・ピットブル）選手とは、海外修行時に交流があったと思いますが、その後も連絡は取っていますか？
萩原：定期的には取ってないですけど、たまにインスタのDMでやり取りしたりします。今回はまだ会えてないんで、明日の計量の時に久しぶりに会えるなと思って楽しみです。
―― 昨日ホークスのユニフォームで始球式をされましたが、元々ホークスファンだったのですか？
萩原：全然違います（笑）。昨日からホークスファンになったわけでもないですし、できれば次は甲子園でやらせてください。
――TRIBEの選手が次々と勝ったりベルトを巻いています。その中での練習や、今回の試合へのモチベーションは？
萩原：TRIBEのみんなが試合で結果を残して、ベルトがめっちゃ増えてきてるんで、そういう中での焦りというか、そういうのはやっぱりあります。自分もしっかり結果を出して、みんなに追いつかないと置いていかれるなっていう不安はたまにありましたけど、自分を信じてるんで、絶対いい結果を出して、みんなに追いつけたらいいなと思ってます。