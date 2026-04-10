◆プロボクシング ▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１２回戦 同級２位・那須川天心―同級１位・フアンフランシスコ・エストラダ ▽スーパーフライ級（５２・１キロ以下）１０回戦 ＷＢＣ同級１位・坪井智也―ＷＢＣ同級６位ペドロ・ゲバラ ▽バンタム級１０回戦 ＷＢＯ同級６位・秋次克真―ホセ・カルデロン（４月１１日、東京・両国国技館）

１１日に両国国技館で開催される「 ＰＲＩＭＥ ＶＩＤＥＯ ＢＯＸＩＮＧ １５」の前日計量が１０日、都内で行われた。ＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦に臨む同級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝は、リミットちょうどの５３・５キロ、元世界２階級制覇王者の同級１位フアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝は５３・３キロでともに一発クリアした。

那須川は計量をクリアすると、体重計の上でガッツポーズをつくったあと、両手を大きく広げ、顔の前で手を合わせた。計量後のフェースオフでは、握手の後に約１０秒間エストラダとにらみ合い、腰の横で両拳を握り締めた。

那須川は昨年１１月２４日にＷＢＣ同級王座決定戦で井上拓真（大橋）に判定負けして以来５か月ぶりの再起戦となる。

昨年末から、帝拳ジムでの練習に加え、キックボクサー時代にボクシングを教わっていた元帝拳ジム・トレーナーのＧＬＯＶＥＳジム・葛西裕一会長（５６）、古巣であるＴＥＰＰＥＮジムの父・弘幸会長（５６）のもとへ足を運び「今回が一番きつかった」という練習を重ねて原点回帰を図った。「何が何でも勝ちに行く。自分にしっかり勝ちに行くという強い気持ちを持って挑みたい」とのテーマを掲げ、リングに上がる。

戦績は那須川が７勝（２ＫＯ）１敗、エストラダが４５勝（２８ＫＯ）４敗。

興行は「Ｐｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏ（プライムビデオ）」で独占ライブ配信される。