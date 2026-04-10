LOWRYS FARM×サンリオキャラクターズに全30種のぬいキーホルダーが登場 ポムポムプリン・ウサハナらの水着＆日焼け姿も
ファッションブランド「LOWRYS FARM」は、毎回好評のサンリオとのコラボレーションアイテムを、5月1日よりLOWRYS FARM店舗、and ST TOKYO、and STストア23店舗、公式WEBストアand ST、ZOZOTOWN、Rakuten Fashionにて販売開始する。
【写真】かわいすぎ！日焼けキティのビーズキーチャーム
今回は、サンリオの人気キャラクターたちが勢ぞろい。ビーチやプールなど気分を上げてくれる夏先取りのラインアップを届ける。
■商品詳細 ※価格は税込
【サンリオキャラクターズ】／ぬいキーホルダー8
価格：2490円
カラー展開：全30種
毎回人気のぬいキーホルダー。今回はハローキティだけでなく、全キャラクターの水着と日焼け水着の2種ずつを展開。夏にぴったりのコスチュームが“カワイイ”LOWRYS FARM でしか手に入らないアイテム。
【サンリオキャラクターズ】／ポーチ付きエコBAG
価格：3490円
カラー展開：ハローキティ、ハローキティ日焼け、シナモロール、マイメロディ、クロミ、ウサハナ
これまでのコラボレーション企画で人気だったポーチツキエコバッグが、今回は全身型ポーチにアップデート。これまで通りのポーチ使いはもちろん、カラビナを付けているのでキーホルダー感覚でも楽しめる。エコバッグには夏らしいボーダー柄にそれぞれのキャラクタープリントが施されたデザインで、持っているだけで気分を上げてくれること間違いなし。
【サンリオキャラクターズ】／メッシュポーチ
価格：1690円
カラー展開：ハローキティ、ハローキティ日焼け、シナモロール、マイメロディ、クロミ、ウサハナ
夏らしいカラフルなメッシュ素材にキャラクター刺しゅうが施されたポーチ。ジップデザインで、開閉しやすい仕様にしているのでペンタイプのアイテムも収納できる。同色の合皮のハンドルを付けているので、持ち運びしやすいのもうれしいポイント。
【サンリオキャラクターズ】／ヘアバンス
価格：2490円
カラー展開：ハローキティ赤リボン、ハローキティ黒リボン、ハローキティ日焼けレッド、ハローキティ日焼けブラック、シナモロール、マイメロディ、クロミ
バッグの持ち手や、ビーチサイドで髪をまとめる時にポイントになること間違いなしの、キャラクターフェイス型ヘアバンス。日焼けキティのハイビスカスやラインストーンデザインは他にはないこだわりのデザイン。
【サンリオキャラクターズ】／キラキラSETヘアピン
価格：1490円
カラー展開：ハローキティ×タイニーチャム、ハローキティ×ミミィ、シナモロール、マイメロディ、クロミ、ウサハナ
夏らしいキラキラストーンが施されたヘアピンはキャラクターとロゴの2本セット。クリップ型なので付けやすく、ヘアはもちろんトートバッグなどにつけるアレンジ使いにもおすすめのアイテム。
【サンリオキャラクターズ】／シャカシャカキーチャーム
価格：1690円
カラー展開：ハローキティレッド、ハローキティブラック、ハローキティ日焼け、シナモロール、マイメロディ、クロミ、ウサハナ
夏らしいクリア素材のキーホルダーの中にサンリオのキャラクターパーツが入っているシャカシャカキーホルダー。ハローキティには、ラメを施し、細部までこだわりを詰め込んだアイテム。1つでも十分なボリューム感があるが、ほかのキャラクターとセットでバッグやポーチにつけるのもおすすめ。
【サンリオキャラクターズ】／ビーズキーチャーム
価格：2490円
カラー展開：ハローキティ日焼けブラック、ハローキティ日焼けレッド、シナモロール、マイメロディ、クロミ、ウサハナ
これまでのコラボレーション企画で大人気だったビーズキーチャームにサンリオのキャラクターたちが登場。ハローキティも日焼けバージョンにアップデートし、これからの季節にぴったりのアイテム
【サンリオキャラクターズ】／ビーズポーチ
価格：2200円
カラー展開：ブラック、レッド、日焼け
夏らしいビーズ素材が“カワイイ”カードケース。チャーム部分が取り外しできるので、カードケース単体としても使用可能。程よい立体感のあるリボンとハイビスカスがデザインポイント。
【サンリオキャラクターズ】／ビーズリップPKC
価格：1690円
カラー展開：ブラック、レッド、日焼け
夏らしいビーズ素材が“カワイイ”リップケース。ハローキティをイメージした配色デザインになっている。程よい立体感のあるリボンとハイビスカスがデザインポイント。
【サンリオキャラクターズ】／チャームツキカットシュシュ
価格：1690円
カラー展開：ハローキティ黒リボン、ハローキティ日焼けブラック、ハローキティ赤リボン、ハローキティ日焼けブラウン
カット素材のボリュームシュシュ。ヘアまとめはもちろん、手首につけてワンポイントとして使用するのもおすすめ。ハローキティのチャームは取り外しができるので、好きなところにつけてアレンジ可能なのもうれしいポイント。ポニーテールをした際に、揺れるKITTYちゃんが“カワイイ”アイテム。
【サンリオキャラクターズ】／フェイスタオル
価格：1490円
カラー展開：ブラック、レッド
ビーチやプールサイドで活躍しそうな大判タオル。夏のお出かけに使いたいアイテム。同じデザインの“キンチャクポーチ”や“キンチャクトートBAG”とのセット使いもおすすめ。
【サンリオキャラクターズ】／キンチャクトートBAG
価格：1890円
カラー展開：ブラック、レッド
夏らしいメッシュ素材にハローキティがプリントされたA4サイズの巾着トート。ハンドルが長いので肩掛けしながら出し入れしやすいのがポイント。同生地の“キンチャクポーチ”とのセット使いもおすすめ。
【サンリオキャラクターズ】／キンチャクポーチ
価格：1490円
カラー展開：ブラック、レッド
夏らしいメッシュ素材にハローキティがプリントされた巾着ポーチ。ふかふかの生地がポイントで、メイクポーチとしてはもちろん、“キンチャクトートBAG”とのセット使いもおすすめ。
【写真】かわいすぎ！日焼けキティのビーズキーチャーム
今回は、サンリオの人気キャラクターたちが勢ぞろい。ビーチやプールなど気分を上げてくれる夏先取りのラインアップを届ける。
【サンリオキャラクターズ】／ぬいキーホルダー8
価格：2490円
カラー展開：全30種
毎回人気のぬいキーホルダー。今回はハローキティだけでなく、全キャラクターの水着と日焼け水着の2種ずつを展開。夏にぴったりのコスチュームが“カワイイ”LOWRYS FARM でしか手に入らないアイテム。
【サンリオキャラクターズ】／ポーチ付きエコBAG
価格：3490円
カラー展開：ハローキティ、ハローキティ日焼け、シナモロール、マイメロディ、クロミ、ウサハナ
これまでのコラボレーション企画で人気だったポーチツキエコバッグが、今回は全身型ポーチにアップデート。これまで通りのポーチ使いはもちろん、カラビナを付けているのでキーホルダー感覚でも楽しめる。エコバッグには夏らしいボーダー柄にそれぞれのキャラクタープリントが施されたデザインで、持っているだけで気分を上げてくれること間違いなし。
【サンリオキャラクターズ】／メッシュポーチ
価格：1690円
カラー展開：ハローキティ、ハローキティ日焼け、シナモロール、マイメロディ、クロミ、ウサハナ
夏らしいカラフルなメッシュ素材にキャラクター刺しゅうが施されたポーチ。ジップデザインで、開閉しやすい仕様にしているのでペンタイプのアイテムも収納できる。同色の合皮のハンドルを付けているので、持ち運びしやすいのもうれしいポイント。
【サンリオキャラクターズ】／ヘアバンス
価格：2490円
カラー展開：ハローキティ赤リボン、ハローキティ黒リボン、ハローキティ日焼けレッド、ハローキティ日焼けブラック、シナモロール、マイメロディ、クロミ
バッグの持ち手や、ビーチサイドで髪をまとめる時にポイントになること間違いなしの、キャラクターフェイス型ヘアバンス。日焼けキティのハイビスカスやラインストーンデザインは他にはないこだわりのデザイン。
【サンリオキャラクターズ】／キラキラSETヘアピン
価格：1490円
カラー展開：ハローキティ×タイニーチャム、ハローキティ×ミミィ、シナモロール、マイメロディ、クロミ、ウサハナ
夏らしいキラキラストーンが施されたヘアピンはキャラクターとロゴの2本セット。クリップ型なので付けやすく、ヘアはもちろんトートバッグなどにつけるアレンジ使いにもおすすめのアイテム。
【サンリオキャラクターズ】／シャカシャカキーチャーム
価格：1690円
カラー展開：ハローキティレッド、ハローキティブラック、ハローキティ日焼け、シナモロール、マイメロディ、クロミ、ウサハナ
夏らしいクリア素材のキーホルダーの中にサンリオのキャラクターパーツが入っているシャカシャカキーホルダー。ハローキティには、ラメを施し、細部までこだわりを詰め込んだアイテム。1つでも十分なボリューム感があるが、ほかのキャラクターとセットでバッグやポーチにつけるのもおすすめ。
【サンリオキャラクターズ】／ビーズキーチャーム
価格：2490円
カラー展開：ハローキティ日焼けブラック、ハローキティ日焼けレッド、シナモロール、マイメロディ、クロミ、ウサハナ
これまでのコラボレーション企画で大人気だったビーズキーチャームにサンリオのキャラクターたちが登場。ハローキティも日焼けバージョンにアップデートし、これからの季節にぴったりのアイテム
【サンリオキャラクターズ】／ビーズポーチ
価格：2200円
カラー展開：ブラック、レッド、日焼け
夏らしいビーズ素材が“カワイイ”カードケース。チャーム部分が取り外しできるので、カードケース単体としても使用可能。程よい立体感のあるリボンとハイビスカスがデザインポイント。
【サンリオキャラクターズ】／ビーズリップPKC
価格：1690円
カラー展開：ブラック、レッド、日焼け
夏らしいビーズ素材が“カワイイ”リップケース。ハローキティをイメージした配色デザインになっている。程よい立体感のあるリボンとハイビスカスがデザインポイント。
【サンリオキャラクターズ】／チャームツキカットシュシュ
価格：1690円
カラー展開：ハローキティ黒リボン、ハローキティ日焼けブラック、ハローキティ赤リボン、ハローキティ日焼けブラウン
カット素材のボリュームシュシュ。ヘアまとめはもちろん、手首につけてワンポイントとして使用するのもおすすめ。ハローキティのチャームは取り外しができるので、好きなところにつけてアレンジ可能なのもうれしいポイント。ポニーテールをした際に、揺れるKITTYちゃんが“カワイイ”アイテム。
【サンリオキャラクターズ】／フェイスタオル
価格：1490円
カラー展開：ブラック、レッド
ビーチやプールサイドで活躍しそうな大判タオル。夏のお出かけに使いたいアイテム。同じデザインの“キンチャクポーチ”や“キンチャクトートBAG”とのセット使いもおすすめ。
【サンリオキャラクターズ】／キンチャクトートBAG
価格：1890円
カラー展開：ブラック、レッド
夏らしいメッシュ素材にハローキティがプリントされたA4サイズの巾着トート。ハンドルが長いので肩掛けしながら出し入れしやすいのがポイント。同生地の“キンチャクポーチ”とのセット使いもおすすめ。
【サンリオキャラクターズ】／キンチャクポーチ
価格：1490円
カラー展開：ブラック、レッド
夏らしいメッシュ素材にハローキティがプリントされた巾着ポーチ。ふかふかの生地がポイントで、メイクポーチとしてはもちろん、“キンチャクトートBAG”とのセット使いもおすすめ。