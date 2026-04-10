コウテイペンギン（左）とナンキョクオットセイの2種が「絶滅危惧種」に指定された/Getty Images via CNN Newsource

（CNN）南極に生息するコウテイペンギンとナンキョクオットセイが、気候変動の影響で絶滅寸前の状態に追い込まれている。国際自然保護連合（IUCN）が8日に発表した絶滅の恐れがある動植物の「レッドリスト」最新版では、海水の温暖化や海氷の融解、餌の減少といった要因を指摘した。

コウテイペンギンはIUCNレッドリストでこれまでの「準絶滅危惧種」から「絶滅危惧種」になった。これは2080年代までに個体数が半減するという新たな予測に基づく。衛星データによると、コウテイペンギンは2009〜18年の間に個体数が約10％減少し、成鳥は2万羽以上減った。

主な原因は、気候変動の影響でコウテイペンギンが生息地とする海氷が減り、融解が早くなったことだった。

IUCNの専門家によると、南極の海氷は2016年以降、減少が著しく、南極全土のコウテイペンギンのコロニーのほぼ半数で、繁殖の失敗が増えたり全て失敗に終わったりしているという。

ナンキョクオットセイは1999〜2025年の間に個体数が50％以上減少し、IUCNレッドリストで「低危険種」から「絶滅危惧種」になった。IUCNによると、オットセイの個体数減少は、気候変動の影響で餌のオキアミが減ったことによる。

専門家によると、南極大陸付近の海面温度が上昇する中、オキアミが寒冷な水を求めて陸地から離れた深い海へと向かい、オットセイが餌を採りにくくなった。

北大西洋の北極圏でも既に、ズキンアザラシ、タテゴトアザラシ、ワモンアザラシの個体数が大幅に減少しているという。