グルメも楽しめると思う「青森県の温泉地」ランキング！ 2位「奥入瀬・十和田」を抑えた1位は？【2026年調査】
桜の便りが各地から届き始め、爽やかな風とともに外歩きや食べ歩きがより一層楽しくなる行楽シーズンがやってきました。湯けむり情緒とともに、地元の特産品や趣向を凝らしたグルメも心ゆくまで楽しめる注目のスポットをご紹介します。
All About ニュース編集部では、2026年4月1〜2日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、グルメも楽しめると思う「青森県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「十和田湖の豊かな自然に囲まれ、ヒメマスなどの湖の幸や青森・秋田の郷土料理が楽しめる宿が多く、絶景と温泉、グルメを同時に満喫できる魅力があるため」（30代男性／埼玉県）
「美しい自然に囲まれた温泉地で、ゆったりと湯に浸かりながら地元の食材を使ったグルメも楽しめるから」（20代男性／青森県）
「のんびりしながら美味しいグルメをしっぽりと楽しめそうなイメージ」（40代女性／長野県）
▼回答者コメント
「浅虫温泉は陸奥湾に面した温泉地で、ホタテ・マグロ・イカなど新鮮な海産物が有名だから」（50代男性／東京都）
「海が近く古川市場ののっけ丼などの海鮮丼はおいしく、スイーツも人気があります」（60代男性／兵庫県）
「ホタテが名物！海鮮丼レベルが全体的に高くて美味しいから」（30代女性／東京都）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月1〜2日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、グルメも楽しめると思う「青森県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
2位：奥入瀬渓流温泉・十和田湖畔温泉／71票美しい渓流美で知られる奥入瀬と、神秘的な十和田湖を抱くエリアです。青森を代表するB級グルメ「十和田バラ焼き」や、湖で獲れるヒメマス料理、さらには豊かなブナの森が育む山菜やキノコなど、四季折々の滋味深い料理が楽しめます。新緑や紅葉の絶景とともに味わう食事は格別で、観光客から高い支持を集めています。
▼回答者コメント
「十和田湖の豊かな自然に囲まれ、ヒメマスなどの湖の幸や青森・秋田の郷土料理が楽しめる宿が多く、絶景と温泉、グルメを同時に満喫できる魅力があるため」（30代男性／埼玉県）
「美しい自然に囲まれた温泉地で、ゆったりと湯に浸かりながら地元の食材を使ったグルメも楽しめるから」（20代男性／青森県）
「のんびりしながら美味しいグルメをしっぽりと楽しめそうなイメージ」（40代女性／長野県）
1位：浅虫温泉／104票「青森の奥座敷」として古くから愛される浅虫温泉が首位を獲得しました。陸奥湾に面しているため、鮮度抜群のホタテやウニ、アワビといった海の幸が豊富にそろいます。特に大ぶりで甘みの強いホタテの刺身や炭火焼きは必食。歴史ある温泉街の風情を楽しみながら、青森が誇る最高級の海鮮グルメを堪能できる点が、多くの票を集めた理由といえます。
▼回答者コメント
「浅虫温泉は陸奥湾に面した温泉地で、ホタテ・マグロ・イカなど新鮮な海産物が有名だから」（50代男性／東京都）
「海が近く古川市場ののっけ丼などの海鮮丼はおいしく、スイーツも人気があります」（60代男性／兵庫県）
「ホタテが名物！海鮮丼レベルが全体的に高くて美味しいから」（30代女性／東京都）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)